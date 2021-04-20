Компания Samsung Display подала в Ведомство интеллектуальной собственности Великобритании документы для регистрации торговой марки Diamond OLED. Этим брендом, вероятно, будут маркироваться экранные матрицы нового типа для телевизоров, мониторов, планшетов, смартфонов, смарт-часов и других устройств.
Пока неизвестно, в каких именно устройствах Samsung будет использовать матрицу Diamond OLED и какими особенностями она обладает. По слухам, в первую очередь она может найти применение в новых телевизорах с экранами QD OLED. Также есть вероятность, что Diamond OLED представляет собой улучшенную версию матрицы Super AMOLED, которая используется в мобильных устройствах Samsung и брендов, закупающих экраны у этой компании. Можно предположить, что такая матрица обеспечивает более естественные и насыщенные цвета, она более яркая и поддерживает динамическое изменение частоты обновления в зависимости от задачи.
Торговая марка Diamond OLED лишь недавно зарегистрирована, поэтому вряд у Samsung уже есть большие запасы новых матриц. Вероятно, экран нового типа был лишь недавно разработан и будет постепенно внедряться в продукцию компании.
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