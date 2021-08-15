Samsung Galaxy S21 FE получил сертификацию Bluetooth. Информация о нем была найдена в базе данных регулятора. Об этом сообщает GSMArena.Смартфон получил номера SM-G990N, SM-G990B и SM-G990B. Видимо6 это будут три его комплектации, все они поддерживают Bluetooth 5.0.Характеристики смартфона ранее были слиты в сеть. Параметры железа будут топовыми несмотря на то, что смартфон будет позиционироваться как предфлагман. В нем будет стоять процессор Snapdragon 888, он получит 6/8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч.Смартфон будет оснащен экраном с диагональю 6,41 дюйма, частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080 пикселей, тип матрицы AMOLED. Разрешение тыльной камеры составит 12+12+8 МП, это будут основной модуль, ультраширокоугольный и телефото.Точной информации, когда устройство будет представлено, неизвестно. Ранее была вероятность, что его покажут на Galaxy Unpacked 11 августа. Анонс ожидается в ближайшие дни.