Экраны iPhone 16 и 16 Plus все еще будут отсталыми. Apple не слышит поклонников

Артем
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По словам инсайдера дисплеи по-прежнему будут поддерживать 60 Гц.

Пользователь X под ником Revegnus утверждает, что iPhone 16 и 16 Plus получат LTPS-экраны с частотой 60 Гц. Относительно последней линейки диагональ не сильно изменится: 6,12 дюйма в базовой и 6,69 дюйма в Plus-версии. А вот экраны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max снабдят LTPO-матрицей 6,27 и 6,86 дюйма.

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Инсайдер Revegnus известен публикациями Samsung Galaxy Z Flip5 до его выхода, новостями о выходе графического чипа AMD SoC Exynos 1480, а автор представил характеристики Exynos 2400, которые затем подтвердились в тестах Geekbench.
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Источник:
X
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Комментарии

+230
Gandalf2021
Не не слышит, а не хочет слушать, это разное…
Им выгодно, когда покупают более дорогие модели PRO у которых всё современно.
Сегодня в 16:51
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