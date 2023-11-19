Экраны iPhone 16 и 16 Plus все еще будут отсталыми. Apple не слышит поклонников

По словам инсайдера дисплеи по-прежнему будут поддерживать 60 Гц.Пользователь X под ником Revegnus утверждает, что iPhone 16 и 16 Plus получат LTPS-экраны с частотой 60 Гц. Относительно последней линейки диагональ не сильно изменится: 6,12 дюйма в базовой и 6,69 дюйма в Plus-версии. А вот экраны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max снабдят LTPO-матрицей 6,27 и 6,86 дюйма.Инсайдер Revegnus известен публикациями Samsung Galaxy Z Flip5 до его выхода, новостями о выходе графического чипа AMD SoC Exynos 1480, а автор представил характеристики Exynos 2400, которые затем подтвердились в тестах Geekbench.