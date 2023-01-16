«Самый тонкий ноутбук в мире» отмечает юбилей. Ровно 15 лет назад Стив Джобс вытащил его из конверта

Оригинальный 13-дюймовый MacBook Air был оснащён одним портом USB-A, разъёмом для наушников и портом Micro-DVI для подключения внешнего дисплея. Это был первый ноутбук Apple с трекпадом и поддержкой мультитач. В нём также отсутствовали CD/DVD-привод и возможность замены SSD. На родине Apple базовая версия девайса с процессором Intel Core 2 Duo, 2 ГБ оперативной памяти и жёстким диском на 80 ГБ продавалась по $1799.Текущее поколение MacBook Air с чипом M2 кардинально отличается от оригинальной модели в плане дизайна — в июле 2022 года Apple отказалась от клиновидной формы корпуса в пользу более плоского, хотя до этого все устройства этого модельного имели уникальную для ноутбуков форму. Кстати, толщина оригинального MacBook Air составляла от 4,1 мм до 19,3 мм, в то время как у актуальной модели этот показатель составляет всего 11,2 мм по всему периметру.По слухам, в этом году Apple представит 15-дюймовую версию MacBook Air с чипами M2 и M2 Pro. Было бы круто, если бы компания анонсировала новинку именно сегодня в столь символичную дату.