Представлен Rabbit R1 — ретро-гаджет, который может заменить смартфон

Артем
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Устройство работает по принципу рации, которая обращается к искусственному интеллекту. Достаточно зажать клавишу и попросить «кролика» заполнить холодильник, вызвать такси или запустить понравившийся плейлист — система выполнит любую задачу самостоятельно.

Причем для полноценной работы не понадобится установка приложений — это главная идея гаджета. Rabbit R1 не привязывается к смартфону и обходится без сторонних плагинов и аккаунтов — сопряжение происходит через официальный сайт, который будет наполняться всеми популярными сервисами. 

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Думает «кролик» на основе ChatGPT в связке с Large Action Model (LAM) — собственной языковой модели, который по словам разработчиков значительно умнее Siri и Google Ассистента. Голосовые помощники могут найти информацию о свободных отелях в интернете, а вы уже самостоятельно ее изучаете. Rabbit R1 же способен выполнять многозадачные поручения, например, подыскать номер по определенной стоимости на подходящий промежуток времени и забронировать его. 

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Операционная система RabbiOS обучается на действиях человека при работе со смартфоном или настольным ПК, тем самым пополняет свою базу скриптов. Достаточно навести камеру устройства на экран и гаджет запомнит выполняемые вами действия. Так Rabbit R1 уже обучили удалять водяные знаки с защищенных авторским правом изображений и даже создавать билды для персонажей из Diablo IV. 
Внешний вид гаджета минималистичен и по толщине не превышает стопку стикеров. Большую площадь занимает 2,88-дюймовый сенсорный дисплей смещенный к левому краю. На нем отображаются карточки с вариантами для подтверждения выбора. Правее — колесико прокрутки и камера «глаз кролика», которую можно закрыть, направив линзу в перегородку. Клавиша вызова расположена на правой грани, слот под сим-карту и зарядный порт USB-C — на левой. С обратной стороны небольшой динамик. 

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Устройство снабдили модулями Wi-Fi и 4G для постоянного интернет-соединения и при желании для аудио и видео связи, о которой создатели обещают рассказать подробнее в будущем.

Rabbit R1 был представлен шведским брендом Teenage Engineering на выставке CES 24 и поступит в продажу в конце марта по цене $199 (~18 тыс руб). Предзаказы стартовали сразу после презентации.
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Источник:
Wierd
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