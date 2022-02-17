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Компания Seagate представила новые жесткие диски для консолей Sony. Новинка приурочена к релизу Horizon Forbidden West, а ее максимальный объемом памяти составил 5 ТБ.

Размеры современных игр становятся все больше. Стоит вспомнить одну Call of Duty, которая занимает чуть ли не треть жесткого диска на консолях нового поколения. Seagate предлагает решить эту проблему и представила линейку жестких дисков Game Drive, которые оптимизированы для работы с PS4 и PS5.

Новинка выполнена на основе 2,5-дюймовых Seagate BarraCuda, скоростью 5400 оборотов в минуту и чтением/записи до 140 МБ/с по технологии SMR. Диск подключается по USB 3.1 Gen 1 и имеет разные варианты объема. 

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Диски с Элой на корпусе отличаются только ценой и оформлением. Максимальный объем диска на 5 ТБ доступен только в тематическом варианте.

  • Game Drive на 2 ТБ — 93 доллара;
  • Game Drive на 4 ТБ — 140 долларов;
  • Game Drive версии Horizon Forbidden West на 2 ТБ — 100 долларов;
  • Game Drive версии Horizon Forbidden West на 5 ТБ — 160 долларов.

В России продажи еще не начались. О старте предзаказов, можно узнать оставив заявку на официальном сайте производителя.


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Seagate Seagate

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