Компания Seagate представила новые жесткие диски для консолей Sony. Новинка приурочена к релизу Horizon Forbidden West, а ее максимальный объемом памяти составил 5 ТБ.
Размеры современных игр становятся все больше. Стоит вспомнить одну Call of Duty, которая занимает чуть ли не треть жесткого диска на консолях нового поколения. Seagate предлагает решить эту проблему и представила линейку жестких дисков Game Drive, которые оптимизированы для работы с PS4 и PS5.
Новинка выполнена на основе 2,5-дюймовых Seagate BarraCuda, скоростью 5400 оборотов в минуту и чтением/записи до 140 МБ/с по технологии SMR. Диск подключается по USB 3.1 Gen 1 и имеет разные варианты объема.
Диски с Элой на корпусе отличаются только ценой и оформлением. Максимальный объем диска на 5 ТБ доступен только в тематическом варианте.
- Game Drive на 2 ТБ — 93 доллара;
- Game Drive на 4 ТБ — 140 долларов;
- Game Drive версии Horizon Forbidden West на 2 ТБ — 100 долларов;
- Game Drive версии Horizon Forbidden West на 5 ТБ — 160 долларов.
В России продажи еще не начались. О старте предзаказов, можно узнать оставив заявку на официальном сайте производителя.
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Как Вы подключите М2 в PS4 не разбирая её?!
Как менять HDD на SSD я умею 😀😀😀