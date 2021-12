Комплектация и дизайн

Приложение и функциональность

Акустическая прозрачность — позволяет слышать окружающие звуки и общаться с собеседниками без необходимости вынимать наушники

— позволяет слышать окружающие звуки и общаться с собеседниками без необходимости вынимать наушники Эквалайзер — этот раздел позволяет использовать предустановки, а также настраивать уровень частот вручную с помощью линии или ползунков. Собственные настройки можно сохранять.

— этот раздел позволяет использовать предустановки, а также настраивать уровень частот вручную с помощью линии или ползунков. Собственные настройки можно сохранять. Подключения — менеджер подключенных устройств, позволяющий быстры переключаться между ними.

Интеллектуальная пауза — автоматически приостанавливает воспроизведения при извлечении одного наушника.

Переключатель активного подавления шумов.

Автоприем вызовов — позволяет принимать входящие звонки, когда наушник извлечен из зарядного кейса.

Настройки автоматического отключения.

Местный эффект — отражает голос во время телефонного разговора.

Персонализация сенсорного управления.

Озвучка сообщений.

Сброс настроек.

Звучание и шумоподавление

Автономность

Технические характеристики

Габариты (кейс) : 33.8 x 42.3 мм

: 33.8 x 42.3 мм Динамики : 7-миллиметровые широкополосные динамические преобразователи

: 7-миллиметровые широкополосные динамические преобразователи Вес : 47 г (наушники в кейсе) 6 г (один наушник)

: 47 г (наушники в кейсе) 6 г (один наушник) Диапазон частот микрофона : 100 — 10 000 Гц

: 100 — 10 000 Гц Аккумулятор : наушники — 55 мАч; зарядный кейс — 400-420 мАч

: наушники — 55 мАч; зарядный кейс — 400-420 мАч Автономная работа : до 24 часов, до 8 — наушники и + 16 с кейсом

: до 24 часов, до 8 — наушники и + 16 с кейсом Независимое использование наушников : позволяет использовать левый и правый наушники индивидуально или в паре

: позволяет использовать левый и правый наушники индивидуально или в паре Bluetooth : 5.2

: 5.2 Поддерживаемые профили : A2DP, AVRCP, HFP

: A2DP, AVRCP, HFP Кодеки : SBC, AAC, aptX и aptX Adaptive

: SBC, AAC, aptX и aptX Adaptive Диапазон воспроизводимых частот : 5 - 21 000 Гц

: 5 - 21 000 Гц Защита : IPX4

: IPX4 Гарантия: 2 года

Итог







Беспроводные наушники без системы активного шумоподавления становятся менее актуальными. Отключиться от окружающего мира и побыть наедине со своими мыслями или сосредоточиться на аудиоконтенте — очень крутая возможность. Это понимают в компании Sennheiser и продолжают развивать модельный ряд TWS-наушников с шумодавом. Мы протестировали новую модель CX Plus True Wireless и сейчас поделимся своими эмоциями. Sennheiser CX Plus True Wireless — новая и доступная модель с системой активного шумоподавления в каталоге бренда.Комплектация гаджета: наушники, зарядный кейс, провод USB-C, сменные амбушюры и документация. Всё это надежно упаковано в коробку, которая выполнена в узнаваемых тонах бренда — белом и голубом.У нас на обзоре CX Plus True Wireless в черном цвете, а есть еще вариант в белом. Корпус кейса выполнен из матового пластика, который очень тактильно приятный. По ощущениям он близок к материалам софт-тач.Сверху на крышке кейса размещен логотип Sennheiser, а порт для зарядки — на тыльной стороне. На фронтальной поверхности имеется небольшой светодиод индикатора состояния. Кейс с легкостью помещается в карман и не занимает много места. Внешне он напоминает небольшой «сундучок» — форма свежая и необычная для сегмента TWS-наушников.Отдельно стоит отметить звук закрывающегося кейса. Он издает благородный хлопок, который по ощущениям чем-то схож со звуком закрывающегося футляра от музыкального инструмента. Крышка открывается и закрывается с легким, но в то же время приятным усилием. Механизм производит впечатление надежного — ничего не скрипит и не люфтит.Внутри кейса наушники закрепляются магнитными держателями, поэтому они не выпадают даже если перевернуть его.Sennheiser CX Plus True Wireless выполнены в довольно необычном форм-факторе, который визуально выделяет их среди конкурентов. Для наушников это преимущество, поскольку за счет этого у них свой собственный визуальный стиль. У них глянцевая поверхность, на которую помещен логотип бренда.Комплектные амбушюры мне пришлись по душе — они сидят в ушах комфортно. Сразу стоит отметить, что наушники защищены от влаги по стандарту IPX4, а это значит, что им ни почем прогулки под дождем и занятия спортом.В вышеупомянутых глянцевых поверхностях размещены элементы сенсорного управления. Они распознают различные типы нажатий, среди которых привычные жесты управления воспроизведением, такие как одиночное и двойное касание, а также короткое и долгое удержание. Таким образом можно отвечать на звонки, переключать треки и вызывать голосового помощника. Sennheiser CX Plus True Wireless также оснащены специальными сенсорами, отвечающими за автоматическую приостановку воспроизведения, если достать один наушник из уха.Для полноценного управления всеми функциями наушников необходимо установить фирменное приложение Smart Control из App Store или Google Play . Программа открывает доступ к настройкам звучания с помощью эквалайзера, а также переназначению параметров сенсорного управления.После первого подключения Sennheiser Smart Control предлагает выбрать наиболее подходящую посадку методом вращения наушников в ушной раковине. После этого программа также напомнит об основной функциональности: быстрое переподключение к другому устройству и настраиваемое сенсорное управление.Буквально сразу прилетело уведомление о наличии обновления для наушников. Загрузка и установка заняла около 10 минут. Всё это время Sennheiser CX Plus True Wireless должны быть подключены к смартфону и находится рядом с ним. Также приложение должно быть в активном режиме.Интерфейс приложения простой и лаконичный — только нужные настройки и ничего лишнего. На главном экране отображается уровень заряда, а также основные функции, среди которых:Остальные возможности Sennheiser Smart Control спрятаны в сэндвич меню — кнопка с тремя полосками в левом верхнем углу главного экрана. Здесь вы найдете информацию о ваших наушниках и параметры приложения.В правом верхнем углу размещена кнопка дополнительных настроек с изображением шестеренки. Тут собраны дополнительные параметры:А теперь переходим к самому интересному. Сначала в общих чертах — звучание Sennheiser CX Plus True Wireless очень понравилось. Подход бренда к звуку своих устройств хорошо знаком большинству пользователей — это ровный частотный диапазон без искажений, позволяющий раскрываться музыкальным композициям так, как это изначально задумывал автор. Sennheiser CX Plus True Wireless в этом плане не стали исключением.Звучание у наушников получается объемным без приукрашенных частот. Таким образом при переходе от одного жанра к другому звук не сбивается в невнятную кашу. Сцена довольно широкая, поэтому хорошо «читаются» все дорожки в электронной и инструментальной музыке.Отдельно отмечу очень чистые высокие и средние частоты. Впрочем, с басами полный порядок — они приятно заполняют бэкграунд и дополняют звучание. А если вдруг кому-то их не хватит, то всегда можно подкрутить в эквалайзере или воспользоваться пресетом Bass Boost.Если говорить о звуке в целом, то в Sennheiser CX Plus True Wireless звучат одинаково хорошо все виды аудиоконтента: музыка, подкасты и дорожки видео.Система активного шумоподавления работает эффективно и не агрессивно. Другими словами, отсекаются гул улицы и другие монотонные шумы. При этом не испытываешь давления на ушные каналы во время длительного использования.По словам производителя, время автономной работы Sennheiser CX Plus True Wireless составляет до 24 часов вместе с зарядным кейсом. За почти две недели тестирования мы можем смело подтвердить этот показатель. На зарядку от 0 до 100 процентов по проводу наушникам необходимо около 1,5 часа.Индикатор состояния на корпусе сигнализирует об уровне заряда. Так, например, зеленый цвет говорит о полной зарядке, а красный — о необходимости зарядить гаджет. В процессе подзарядки загорается желтое свечение.Полноценной зарядки самих наушников хватает приблизительно на 8 часов воспроизведения. Этот показатель немного варьируется в пределах 20 минут в зависимости от окружающей обстановки. Например, если долго наушники использовать во время прогулки на морозе — время автономной работы составит примерно от 7 до 7,5 часа. На мой взгляд, этого более чем достаточно, поскольку я практически не использую настолько длительные и непрерывные сессии воспроизведения.В каталоге легендарного бренда с узнаваемым звучанием появилась модель в среднем ценовом диапазоне с системой активного шумоподавления — и это круто. Стоимость Sennheiser CX Plus True Wireless составляет от 13 990 рублей. Таким образом они имеют все шансы стать новогодним презентом для пользователей, которые ценят технологичность гаджета и точность звучания.Среди преимуществ наушников отмечу чистый звук с ровным частотным диапазоном, комфортную посадку и эффективную систему активного шумоподавления. Также к этому всему можно добавить защиту IPX4 и достойный запас автономности. В таком случае получается отличное соотношение стоимости и достоинств. А это ли не главное при выборе подарка себе, родным, друзьям или коллегам?