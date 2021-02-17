Известно, что Apple разрабатывает складной смартфон, чтобы противопоставить его аналогичным гаджетам Samsung и Huawei. Российский дизайнер Святослав Александров пофантазировал на тему того, каким бы могло получиться это устройство. Более того, созданный им 3D-рендер можно купить.
Вот каким получился складной iPhone по версии Святослава Александрова:
У смартфона есть внешний экран диагональю 6,3 дюйма с уменьшенной «чёлкой», в которую встроена фронтальная камера и сканер Face ID. Внутренний экран при полном раскрытии получается 8-дюймовым, почти как у iPad mini. У него нет ни чёлки, ни каких-либо вырезов, а за счёт тонкой рамки он занимает почти всё пространство корпуса.
Сканер отпечатков пальцев Face ID встроен целиком в весь внешний экран, разблокировать устройство можно свайпом вверх или раскрыв устройство. На обратной стороне размещена камера с тремя модулями и датчиком LiDAR. В 8-дюймовом экране встроена ещё одна фронтальная камера, она невидимая. За пространственный звук отвечают четыре динамика.
В этой выдуманной модели используется процессор A15 Bionic на базе 5-нанометровой технологии и с поддержкой 5G. На выбор пять цветов корпуса. Смартфон поддерживает магнитную беспроводную зарядку MagSafe и заряжается до 50% за 15 минут.
Концепт довольно интересный, и в нём нет ничего нереализуемого. Все предложенные дизайнером технологии в том или ином виде существуют в реально выпущенных устройствах, Apple остаётся лишь объединить их. Хотя вряд ли компания станет выпускать такого франкенштейна, не убедившись в слаженной работе всех компонентов.
Святослав Александров продаёт этот рендер на своём сайте. За 49,99 доллара можно приобрести файл для программы Blender, где был создан этот проект — с возможностью реалистичной вставки смартфона в различные сцены.
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Это не утечка.