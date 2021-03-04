







Redmi Note 10 (4 + 64 ГБ) — 11 999 рупий (примерно 12,2 тысячи рублей)

Redmi Note 10 (6 + 128 ГБ) — 13 999 рупий (примерно 14,2 тысячи рублей)

Redmi Note 10 Pro (4 + 64 ГБ) — 15 999 рупий (примерно 16,3 тысячи рублей)

Redmi Note 10 Pro (6 + 128 ГБ) — 16 999 рупий (примерно 17,2 тысячи рублей)

Redmi Note 10 Pro (8 + 128 ГБ) — 18 999 рупий (примерно 19,3 тысячи рублей)

Redmi Note 10 Pro Max (4 + 64 ГБ) — 18 999 рупий (примерно 19,3 тысячи рублей)

Redmi Note 10 Pro Max (6 + 128 ГБ) — 19 999 рупий (примерно 20,3 тысячи рублей)

Redmi Note 10 Pro Max (8 + 128 ГБ) — 21 999 рупий (примерно 22,3 тысячи рублей)







Компания Xiaomi анонсировала три новые модели популярной серии Redmi Note — Redmi Note 10, Redmi Note Pro и Redmi Note Pro Max. Они были представлены в Индии, но скоро доберутся и до других стран, включая Россию.Все три модели похожи друг на друга, внешне их отличить почти невозможно, хотя первая модель миниатюрнее и легче.В Redmi Note 10 используется AMOLED-экран диагональю 6,43 дюйма с разрешением HD+ яркостью до 1100 нит, полным охватом спектра DCI-P3, частотой обновления 60 Гц и защитой стеклом Gorilla третьего поколения. В качестве аппаратной платформы выступает процессор Qualcomm Snapdragon 678 с графическим чипом Adreno 612, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и накопитель 64 или 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч.В Redmi Note 10 установлена 13-мегапиксельная камера, а основная камера оснащена четырьмя сенсорами (главный 48 Мп + ультраширик 8 Мп + макромодуль 2 Мп + сенсор глубины 2 Мп).В Redmi Note Pro и Redmi Note Pro Max установлен AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей, яркостью до 1200 нит, полным охватом спектра DCI-P3, поддержкой HDR10 и частотой обновления 120 Гц и защитой стеклом Gorilla пятого поколения. В качестве аппаратной платформы выступает процессор Snapdragon 732G с графическим ускорителем Adreno 618, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопитель 64, 128 или 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 5020 мАч.В обеих Pro-моделях используется 16-мегапиксельная фронтальная камера. Единственное отличие этих устройств заключается в главном сенсоре основной камеры: у Redmi Note Pro — 64 Мп, а у Redmi Note Pro Max — 108 Мп. К обеим камерам прилагаются вспомогательные датчики: ультраширик 8 Мп + макромодуль 5 Мп + сенсор глубины 2 Мп.Все три модели Redmi Note поддерживают быструю зарядку от комплектного 33-ваттного адаптера через порт USB Type-C. Поддержки беспроводной зарядки нет. Смартфоны двухсимочные и поддерживают LTE. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку включения и блокировки.Redmi Note 10 начнёт продаваться в Индии с 16 марта, а Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max появятся в продаже с 18 марта.Цены: