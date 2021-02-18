Redmi Note 9T

Компания Xiaomi привезла в Россию смартфон Redmi Note 9T, представленный в начале этого года. Он уже поступил в продажу и отличается относительно невысокой ценой.

В Redmi Note 9T используется экран диагональю 6,53 дюйма с разрешением Full HD+ (2340×1080 пикселей), процессор MediaTek Dimensity 800U, 4 ГБ оперативной памяти, накопитель объёмом 64 или 128 ГБ и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки. Фронтальная камера 13-мегапиксельная и размешена в небольшом круглом вырезе в левом верхнем углу экрана, а основная камера тройная (с 48-мегапиксельным основным датчиком и двумя вспомогательными по 2 Мп).

Redmi Note 9T

Смартфон двухсимочный, поддерживает сотовую связь в сетях LTE и бесконтактные платежи с помощью NFC-модуля. В качестве операционной системы используется Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12 и перспективой обновления до Android 11 и MIUI 12 в течение 2021 года.

Redmi Note 9T предлагается в двух вариантах, отличающихся памятью и ценой:

  • 4 + 64 ГБ — 20 490 р.
  • 4 + 128 ГБ — 21 990 р.


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