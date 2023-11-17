Турецкий романтик украл 33 iPhone ради подарка своей девушке. Угадайте, что он ей купил

Житель турецкого города Адана решил доказать своей возлюбленной всю серьезность своих намерений, но, видимо, он учёл далеко не все факторы.
Наш «герой» работал курьером в службе доставки, которой доверили развозку iPhone и других гаджетов по магазинам техники. В один из дней он решил присвоить коробку с 33 iPhone общей стоимостью $30 000 долларов. Большую часть смартфонов он сразу же продал, чтобы на вырученные деньги купить машину для своей девушки.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Увы, конец у этой истории предсказуемо печальный — счастье двух влюблённых длилось недолго. Сотрудники магазина заметили нехватку товаров и изучили камеры видеонаблюдения, чтобы убедиться в том, что коробку с айфонами им так и не доставили.
Полиция провела обыск в доме преступника, где нашла пять новеньких iPhone. Преступник сознался, а вот его девушка заявила, что не знала о краже телефонов ради подарка. Сейчас делом занимается суд, а непроданные iPhone и автомобиль были конфискованы.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides