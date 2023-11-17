Турецкий романтик украл 33 iPhone ради подарка своей девушке. Угадайте, что он ей купил

Фархад
iPhone 15 Pro Box

Житель турецкого города Адана решил доказать своей возлюбленной всю серьезность своих намерений, но, видимо, он учёл далеко не все факторы.

Наш «герой» работал курьером в службе доставки, которой доверили развозку iPhone и других гаджетов по магазинам техники. В один из дней он решил присвоить коробку с 33 iPhone общей стоимостью $30 000 долларов. Большую часть смартфонов он сразу же продал, чтобы на вырученные деньги купить машину для своей девушки.

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Увы, конец у этой истории предсказуемо печальный — счастье двух влюблённых длилось недолго. Сотрудники магазина заметили нехватку товаров и изучили камеры видеонаблюдения, чтобы убедиться в том, что коробку с айфонами им так и не доставили.

Полиция провела обыск в доме преступника, где нашла пять новеньких iPhone. Преступник сознался, а вот его девушка заявила, что не знала о краже телефонов ради подарка. Сейчас делом занимается суд, а непроданные iPhone и автомобиль были конфискованы.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+80
Newcomer
😂
2 часа назад в 11:24
#
13den666
+465
13den666
Когда уже будет фильтр по авторам?!
Надоели эти желтушные заголовки ..
2 часа назад в 12:08
#
tellurian
+4825
tellurian
Не прокатили. Чем думал и о чём? 🤦‍♂️🤷‍♂️
15 минут назад
#
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