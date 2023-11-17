Турецкий романтик украл 33 iPhone ради подарка своей девушке. Угадайте, что он ей купил

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Житель турецкого города Адана решил доказать своей возлюбленной всю серьезность своих намерений, но, видимо, он учёл далеко не все факторы.Наш «герой» работал курьером в службе доставки, которой доверили развозку iPhone и других гаджетов по магазинам техники. В один из дней он решил присвоить коробку с 33 iPhone общей стоимостью $30 000 долларов. Большую часть смартфонов он сразу же продал, чтобы на вырученные деньги купить машину для своей девушки.Увы, конец у этой истории предсказуемо печальный — счастье двух влюблённых длилось недолго. Сотрудники магазина заметили нехватку товаров и изучили камеры видеонаблюдения, чтобы убедиться в том, что коробку с айфонами им так и не доставили.Полиция провела обыск в доме преступника, где нашла пять новеньких iPhone. Преступник сознался, а вот его девушка заявила, что не знала о краже телефонов ради подарка. Сейчас делом занимается суд, а непроданные iPhone и автомобиль были конфискованы.