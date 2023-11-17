Представлен новый мобильный чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с ИИ

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Компания Qualcomm пополнила серию чипов для среднебюджетных устройств новым мощным чипсетом Snapdragon 7 Gen 3.Почти каждый аспект этого чипа был разработан с учётом использования ИИ в смартфонах. Согласно официальному заявлению Qualcomm, новый чип обеспечит значительный прирост скорости в работе приложений с генеративным ИИ. В промо-материалах компания показала тесты, согласно которым девайс на Snapdragon 7 Gen 3 создавал изображение в Stable Diffusion всего за одну секунду.Кроме того, Snapdragon 7 Gen 3 может похвастаться пиковой частотой процессора 2,63 ГГц, увеличением производительности графического процессора на 50% по сравнению с предыдущим поколением и невероятной энергоэффективностью, которая должна снизить нагрузку на аккумулятор смартфона.Первые устройства на новом чип Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 выйдут под брендами HONOR и Vivo уже в этом месяце.