После многочисленных слухов и утечек, кажется, что Samsung даже не пытается скрывать подробности линейки смартфонов Galaxy S21. На китайской версии сайта южнокорейской компании открылся раздел с предварительным бронированием. Покупателям предлагают зарезервировать за 100 юаней свою модель флагмана, который будет представлен 14 января.
Samsung запрещает бронирование более одного устройства на одну учетную запись, чтобы избежать ситуации с перекупами. При оформлении резерва учитывается номер телефона и идентификатор устройства, с которого оформляется предварительный заказ, а также учетные записи WeChat и Alipay, используемые для оплаты. Samsung отклонит бронирование в случае, если будет зафиксирована повторная оплата с этих учетных записей.
По крайней мере, теперь мы знаем, когда состоится мероприятие Samsung Galaxy S21 Unpacked. Ждём анонса новых смартфонов 14 января.
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