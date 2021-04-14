Энтузиасты обновили до Android 11 относительно старые смартфоны Samsung. Благодаря кастомной прошивке LineageOS 18.1, проапдейтить можно Galaxy S8, Galaxy S8+ и Galaxy Note8 с процессором Exynos.
LineageOS 18.1 добавляет смартфонам Samsung чистый интерфейс Android, не перегруженный приложениями и настройками Samsung. Обновление для Galaxy S8, Galaxy S8+ и Galaxy Note8 входит в экспериментальную ветку Project Sakura, поэтому некоторые функции смартфонов могут не работать. К примеру, известно, что неработоспособны Wi-Fi Direct и точка доступа, то есть со смартфонов нельзя раздавать мобильный трафик. В остальном особых проблем не замечено, но может наблюдаться нестабильная работа устройств.
Ранее прошивка LineageOS 18.1 на базе Android 11 была адаптирована более чем для 60 моделей смартфонов, в том числе очень старых, включая Google Nexus 6, Samsung Galaxy S4, Xiaomi Mi 5 и OnePlus One. Производители давно перестали выпускать для них обновления, и установка LineageOS — чуть ли не единственный способ поддерживать их в актуальном состоянии. Android 11 — самая свежая на данный момент релизная версия Android, она была выпущена в 2020 году и каждый месяц получает патчи безопасности.
Для установки обновления требуется кастомное рекавери и компьютер со скачанной прошивкой. Если у вас нет опыта с перепрошивкой устройств, лучше не рисковать и обратиться к знающему человеку, чтобы он помог вам обновить вашего «старичка».
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