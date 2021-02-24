Компания Nothing, основанная экс-главой OnePlus Карлом Пеем, анонсировала сотрудничество со шведской фирмой Teenage Engineering. По словам Пея, Nothing и Teenage Engineering уже разработали портфолио продуктов, которые будут выпущены в ближайшие месяцы.
Первым продуктом Nothing должны стать беспроводные наушники-затычки. Подробностей об их дизайне и характеристиках пока неизвестны.
В рамках сделки между компаниями сооснователь и гендиректор Teenage Engineering Йеспер Кутофт будет назначен главой креативной команды Nothing, а вице-глава по дизайну Teenage Engineering Том Ховард станет главой по дизайну в Nothing. Таким образом, за разработку внешнего вида продуктов Nothing будут отвечать бывшие сотрудники Teenage Engineering.
Компания Teenage Engineering известна по разработке необычной и даже нишевой продукции с выдающимся дизайном. Например, она создала игровую гарнитуру в стиле старых наушников, сэмплер со звуками ретро-консольных игр, «железный» мини-синтезатор, камеру с моментальной печатью фотографий, магнитофон с зацикленной лентой и колонку со встроенной цветомузыкой.
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