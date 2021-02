Компания Nothing, основанная экс-главой OnePlus Карлом Пеем, анонсировала сотрудничество со шведской фирмой Teenage Engineering. По словам Пея, Nothing и Teenage Engineering уже разработали портфолио продуктов, которые будут выпущены в ближайшие месяцы.Первым продуктом Nothing должны стать беспроводные наушники-затычки. Подробностей об их дизайне и характеристиках пока неизвестны.В рамках сделки между компаниями сооснователь и гендиректор Teenage Engineering Йеспер Кутофт будет назначен главой креативной команды Nothing, а вице-глава по дизайну Teenage Engineering Том Ховард станет главой по дизайну в Nothing. Таким образом, за разработку внешнего вида продуктов Nothing будут отвечать бывшие сотрудники Teenage Engineering.Компания Teenage Engineering известна по разработке необычной и даже нишевой продукции с выдающимся дизайном. Например, она создала игровую гарнитуру в стиле старых наушников, сэмплер со звуками ретро-консольных игр, «железный» мини-синтезатор, камеру с моментальной печатью фотографий, магнитофон с зацикленной лентой и колонку со встроенной цветомузыкой.Можно ожидать, что Nothing позволит бывшим дизайнерам Teenage Engineering реализовать подобные идеи и донести их до масс. Конечно, столь странную продукцию компания Карла Пея вряд ли станет выпускать, но можно только приветствовать свежий подход при разработке современных гаджетов, многие из которых слишком похожи друг на друга.