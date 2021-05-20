На AliExpres стартовали продажи смартфона POCO M3 Pro. Новинка получила 90-герцовый дисплей, аккумулятор на 5000 мАч и 48-мегапиксельную камеру с поддержкой искусственного интеллекта. В заметке мы подготовили промокод на скидку.
POCO M3 Pro оснащается процессором MediaTek Dimensity 700 5G с поддержкой сетей пятого поколения. Чип выполнен по 7-нм техпроцессу. Новинка получила 6,5-дюймовый FHD+ экран (2400 x 1080) с динамическим переключением. Другими словами дисплей автоматически адаптируется и выставляет частоту 90, 60, 50 или 30 Гц в зависимости от контента. Всё это защищено стеклом Corning Gorilla Glass.
У смартфона основная система из трех камер:
- Основная 48 МП со светосилой f/1.79
- Датчик макросъемки на 2 МП с f/2.4
- Датчик глубины на 2 МП с f/2.4
Аккумулятор с ёмкостью на 5000 мАч обеспечивает, по словам производителя, более двух дней автономной работы. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 и 22,5 Вт.
Что касается памяти, предусмотрено несколько конфигураций: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. В смартфоне используется оперативка LPDDR4X и накопитель UFS 2.2. Среди остальных функций: NFC, боковой сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу, 3,5 мм разъем для наушников, ИК-порт и Bluetooth 5.1. В комплекте со смартфоном имеется адаптер питания. POCO M3 Pro доступен в трех цветовых решениях: черный, синий и желтый. Смартфон из коробки работает на Android 11 с оболочкой MIUI 12.
Прямо сейчас можно приобрести POCO M3 Pro со скидкой. Стоимость смартфона составляет 145 доллара за версию с памятью 4/64 ГБ и 165 доллара за 6/128 ГБ. Чтобы получить такой ценник, нужно перейти по ссылке, добавить товар в корзину и перед оплатой применить промокод POCOTREND (для РФ скидка 15 долларов). Для жителей Украины и Беларуси предусмотрен другой промокод — 10M3PRO (скидка 10 долларов).
Приобрести POCO M3 Pro
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