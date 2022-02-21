Наблюдая жесть и негатив, которыми переполнены международные и российские СМИ, я понимаю, что пора вернуться к разработке фильма #серьезныйсэм (или - #крутойневский)) и добавить позитива!

Именно этот проект я обсуждал вчера с международными дистрибьюторами на кинорынке EFM!💪😎 pic.twitter.com/Xq18GpwQdJ