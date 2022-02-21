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Рассказываем о самых интересных событиях из мира игр за прошедший день.

StarField принесет в мир игр новый жанр

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Подробностей о космической RPG от Bethesda по-прежнему нет. Зато разработчики присвоили игре новый жанр — NASA-панк. Амбициозно, но посмотрим, что будет на выходе, который намечен на 11 ноября 2022 года. Скоро должны завезти геймплейный трейлер, но это не точно.

Elden Ring выйдет ночью

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Релиз игры состоится 25 февраля 2022 года. Владельцы ПК начнут играть в 2:00, доступ к консольной версии чуть раньше — ровно в полночь. Самое время испытать боль.

Возвращение Аватара

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Нет, не того что создал Джеймс Кэмерон. Если верить порталу AvatarNews, который следит за каждым шагом вселенной, Легенда об Аанге воплотится в жанре RPG и MMORPG. Печаль в том, что источник этой новости портал назвать отказался. Но мы будем очень надеяться на возрождение вселенной. 

Александр Невский экранизирует Serious Sam. Вот так вот

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Самопровозглашенный мистер Вселенная, Русский Терминатор и лучший друг Железного Арни, снимет кино о Серьезном Семе. Приключенческий боевик. В жанре хоррор. Чтобы добавить позитива. И все это из-за плохих новостей в СМИ. Сам Курицин в игру не играл. Не спрашивайте, где тут логика. Это нужно просто принять.


Все же не Resident Evil

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Помните, мы рассказывали про обратный отсчет на сайте Capcom? Многие надеялись на ремейк зомби-шутера Resident Evil 4. Чуда не произошло и разработчики показали первый тизер Street Fighter 6. Впрочем, годные файтинги тоже не частый гость среди видеоигр.


Это были главные новости из мира игровой индустрии на сегодняшний день. Увидимся.


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