Рассказываем о самых интересных событиях из мира игр за прошедший день.
StarField принесет в мир игр новый жанр
Подробностей о космической RPG от Bethesda по-прежнему нет. Зато разработчики присвоили игре новый жанр — NASA-панк. Амбициозно, но посмотрим, что будет на выходе, который намечен на 11 ноября 2022 года. Скоро должны завезти геймплейный трейлер, но это не точно.
Elden Ring выйдет ночью
Релиз игры состоится 25 февраля 2022 года. Владельцы ПК начнут играть в 2:00, доступ к консольной версии чуть раньше — ровно в полночь. Самое время испытать боль.
Возвращение Аватара
Нет, не того что создал Джеймс Кэмерон. Если верить порталу AvatarNews, который следит за каждым шагом вселенной, Легенда об Аанге воплотится в жанре RPG и MMORPG. Печаль в том, что источник этой новости портал назвать отказался. Но мы будем очень надеяться на возрождение вселенной.
Александр Невский экранизирует Serious Sam. Вот так вот
Самопровозглашенный мистер Вселенная, Русский Терминатор и лучший друг Железного Арни, снимет кино о Серьезном Семе. Приключенческий боевик. В жанре хоррор. Чтобы добавить позитива. И все это из-за плохих новостей в СМИ. Сам Курицин в игру не играл. Не спрашивайте, где тут логика. Это нужно просто принять.
Наблюдая жесть и негатив, которыми переполнены международные и российские СМИ, я понимаю, что пора вернуться к разработке фильма #серьезныйсэм (или - #крутойневский)) и добавить позитива!— Alexander Nevsky (@NevskyAlexandr) February 18, 2022
Именно этот проект я обсуждал вчера с международными дистрибьюторами на кинорынке EFM!💪😎 pic.twitter.com/Xq18GpwQdJ
Все же не Resident Evil
Помните, мы рассказывали про обратный отсчет на сайте Capcom? Многие надеялись на ремейк зомби-шутера Resident Evil 4. Чуда не произошло и разработчики показали первый тизер Street Fighter 6. Впрочем, годные файтинги тоже не частый гость среди видеоигр.
Это были главные новости из мира игровой индустрии на сегодняшний день. Увидимся.
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