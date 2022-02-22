Рассказываем о самых интересных событиях из мира игр за прошедший день.
Появился релизный трейлер Elden Ring
Namco Bandai и From Software показали релизный ролик Elden Ring. Геймплей обещает быть масштабным, хотя от создателей Dark Souls другого ожидать не приходится. Мрачная, но эпичная сказка выходит 25 февраля. Предварительная загрузка для ПК и консолей PlayStation, стартует за двое суток до релиза. Владельцы Xbox могут приступать хоть сейчас.
Sony раскрыла дизайн и характеристики PSVR2
Sony наконец показала футуристический дизайн шлема виртуальной реальности PlayStation VR2. Несомненно он выполнен под стать самой консоли, в той же световой гамме. Разработчики уверяют, что гарнитура не только красива, но и невероятно удобна. А вот и ее характеристики.
- OLED-дисплеи с разрешением 2000×2040 на глаз или 4K-разрешение в сумме и до 120 кадров в секунду
- Угол обзора в 110 градусов
- Линзы Френеля и диск регулировки линз, который позволит настроить фокус на ваш вкус
- Отслеживание взгляда с помощью внутренней камеры. Это позволит обрабатывать в высоком разрешении те зоны, куда смотрит игрок. Подобной технологии нет в других массовых VR-гарнитурах. Она позволит вывести графику в VR-индустрии действительно на новый уровень для массового потребителя
- Подключение к PS5 по одному кабелю
- Четыре внешние камеры на самом шлемы для отслеживания движений. Камера для консоли не понадобится
- Геймпады с поддержкой распознавания касания пальцев, улучшенной вибрацией и адаптивными триггерами по типу установленных в DualSense
Вот только про дату выхода Sony пока молчат.
Вор похитил коллекцию Покемонов на 250 тысяч долларов
Грабитель знал, что брать и хорошо подготовился. Он пробрался в соседний офис, пробурил стену, забрал содержимое кассы и коллекцию карточек с Покемонами на кругленькую сумму. Просто зашел и всех их собрал.
Nope, this isn’t a scene out of Ocean’s Eleven.— Mary McGuire (@mcguirereports) February 12, 2022
It’s a thief breaking into a Forest Lake gaming store by busting a hole through the wall.
Store owner says $250,000 in Pokémon merchandise was stolen. pic.twitter.com/u67HVaSBFw
Steam Deck и GOG не подружились
Владельцы онлайн магазина GOG CD Prodject RED официально заявили, что их библиотека игр не появится в Steam Deck по техническим причинам. Консоль просто не поддерживает GOG лончер. Однако есть вероятность это исправить. С помощю танцев, бубна и установки Windows на консоль. И если с первыми двумя пунктами все ясно, то производительность винды стоит под вопросом.
Hey @GOGcom : Have you announced support for the upcoming Valve Steam Deck? Is that even possible? I will be reviewing it for YouTube when it launches and I'd LOVE to be able to play your amazing library on it if possible. @OnDeck— Metal Jesus Rocks (@MetalJesusRocks) February 20, 2022
Невероятно, но факт! Shadow Warrior 3 будет доступна на старте в PS Now
Первого марта состоится релиз зубодробительного экшена от Devolver Digital. И в тот же день Shadow Warrior 3 появится в PlayStation Now. Да, прям вот так. Я даже немного завидую. Остается посмотреть релизный трейлер.
Это были главные новости из мира игровой индустрии на сегодняшний день. Увидимся.
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