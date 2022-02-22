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Рассказываем о самых интересных событиях из мира игр за прошедший день.

Появился релизный трейлер Elden Ring

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Namco Bandai и From Software показали релизный ролик Elden Ring. Геймплей обещает быть масштабным, хотя от создателей Dark Souls другого ожидать не приходится. Мрачная, но эпичная сказка выходит 25 февраля. Предварительная загрузка для ПК и консолей PlayStation, стартует за двое суток до релиза. Владельцы Xbox могут приступать хоть сейчас.


Sony раскрыла дизайн и характеристики PSVR2

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Sony наконец показала футуристический дизайн шлема виртуальной реальности PlayStation VR2. Несомненно он выполнен под стать самой консоли, в той же световой гамме. Разработчики уверяют, что гарнитура не только красива, но и невероятно удобна. А вот и ее характеристики.

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  • OLED-дисплеи с разрешением 2000×2040 на глаз или 4K-разрешение в сумме и до 120 кадров в секунду
  • Угол обзора в 110 градусов
  • Линзы Френеля и диск регулировки линз, который позволит настроить фокус на ваш вкус
  • Отслеживание взгляда с помощью внутренней камеры. Это позволит обрабатывать в высоком разрешении те зоны, куда смотрит игрок. Подобной технологии нет в других массовых VR-гарнитурах. Она позволит вывести графику в VR-индустрии действительно на новый уровень для массового потребителя
  • Подключение к PS5 по одному кабелю
  • Четыре внешние камеры на самом шлемы для отслеживания движений. Камера для консоли не понадобится
  • Геймпады с поддержкой распознавания касания пальцев, улучшенной вибрацией и адаптивными триггерами по типу установленных в DualSense


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Вот только про дату выхода Sony пока молчат.

Вор похитил коллекцию Покемонов на 250 тысяч долларов

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Грабитель знал, что брать и хорошо подготовился. Он пробрался в соседний офис, пробурил стену, забрал содержимое кассы и коллекцию карточек с Покемонами на кругленькую сумму. Просто зашел и всех их собрал.


Steam Deck и GOG не подружились

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Владельцы онлайн магазина GOG CD Prodject RED официально заявили, что их библиотека игр не появится в Steam Deck по техническим причинам. Консоль просто не поддерживает GOG лончер. Однако есть вероятность это исправить. С помощю танцев, бубна и установки Windows на консоль. И если с первыми двумя пунктами все ясно, то производительность винды стоит под вопросом.


Невероятно, но факт! Shadow Warrior 3 будет доступна на старте в PS Now

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Первого марта состоится релиз зубодробительного экшена от Devolver Digital. И в тот же день Shadow Warrior 3 появится в PlayStation Now. Да, прям вот так. Я даже немного завидую. Остается посмотреть релизный трейлер.


Это были главные новости из мира игровой индустрии на сегодняшний день. Увидимся.


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