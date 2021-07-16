Steam Deck

На этой неделе компания Valve представила Steam Deck. Это миниатюрная игровая консоль, на которой можно запускать игры, созданные для Windows и Linux.

Steam Deck работает на SteamOS 3.0 — это версия Arch Linux со слоем совместимости Proton. Такое решение обеспечивает универсальность и открытость платформы. Пользователь не привязан к Steam: хотя поддерживаются все игры из этого магазина, можно установить любой другой игровой магазин (например, Epic Games Store) и запускать игры оттуда.

При желании пользователь может снести SteamOS и установить Windows — тогда возможности консоли станут ещё шире. При этом может пострадать удобство использования, ведь Windows рассчитана на устройства с экранами большей диагонали (у Steam Deck 7-дюймовый сенсорный экран). Также можно устанавливать различные неигровые программы — например, музыкальный проигрыватель или видеоплеер. 

16 ГБ оперативной памяти достаточно для запуска любой программы и большинства даже самых требовательных игр. За вычислительные процессы отвечает гибридный процессор AMD с микроархитектурами Zen 2 и RDNA 2.

Steam Deck начнёт продаваться с декабря 2021 года, а сейчас Valve позволяет потенциальным покупателям зарезервировать консоль. Устройство будет выпускаться в трёх версиях: с 64-гигабайтным накопителем относительно медленного формата eMMC и быстрыми накопителями NVMe SSD объёмом 256 и 512 ГБ. Цены в США — 399, 529 и 649 долларов, в Европе — 419, 549 и 679 евро.

Накопитель eMMC по скорости примерно соответствует самым быстрым картам памяти, но этого может оказаться недостаточно для комфортной игры без тормозов. NVMe SSD гораздо более шустрый накопитель, он применяется в смартфонах (например, в серии iPhone 12). 64 ГБ будет явно недостаточно, в такой накопитель не получится установить ни одну игру AAA-уровня, а если поставить Windows, не останется места даже на средненькую игру. К счастью, память можно расширить картой microSD, чтобы устанавливать игры туда, но потребуется высокоскоростная карта, иначе процесс инсталляции будет слишком долгим, а игры будут притормаживать.

Steam Deck

Издание IGN уже опробовало Steam Deck и рассказало о своём опыте. Журналистам понравилась консоль: игры DOOM Eternal, Portal 2, Death Stranding, Control, Star Wars Jedi: Fallen Order, Stardew Valley и Hades без проблем запускались со средними настройками качества, не было просадки кадров, вылетов и других проблем. Разрешение 7-дюймового экрана консоли — 1280×800 пикселей, а соотношение сторон 16:10. В играх без поддержки такого соотношения по краям экрана появляются чёрные полосы.

Консоль почти не нагревается, а к контроллерам можно привыкнуть довольно быстро — пальцы интуитивно ложатся на кнопки, стики и трекпады. Элементов управления достаточно даже для сложных игр, вроде стратегий, где требуется использование мыши. При желании к консоли можно через Bluetooth подключить другой контроллер, клавиатуру или мышь. Steam Deck может синхронизировать прогресс в играх из Steam через облачный сервис.

Заявленное время автономной работы Steam Deck — от 2 до 8 часов в зависимости от игры. Например, в Portal 2 можно играть четыре часа, а ограничение до 30 кадров в секунду почти шесть часов. Консоль можно подключить к телевизору или монитору через док-станцию или USB-хаб, причём пользователь может использовать совместимые аксессуары любых производителей.


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