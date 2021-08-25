В честь недавнего выхода на российский рынок смартфона POVA 2 компания TECNO начинает «Бесконечный стрим», который будет продолжаться, пока не закончится заряд батареи нового флагмана.
Смартфон POVA 2 оснащен батареей на 7000 мАч. Зрители стрима смогут проверить, что можно успеть сделать за время его автономной работы и проверить, насколько хватит аккумулятора для игр и развлечений. В трансляции примут участие известные геймеры, HiTech-блогеры, косплееры и не только.
На время стрима в лофт, где будут проходить съемки, заселится один из блогеров, и если он сможет прожить в нем дольше, чем продержится батарея смартфона, то получит приз от бренда TECNO — 1 миллион рублей. При этом участник может закончить акцию в любой момент, отказавшись от приза: достаточно просто выйти из лофта.
Garena Free Fire станет официальным партнером мероприятия, и каждый день смартфоны POVA 2 будут испытывать на прочность игрой. Самый известный Free Fire игрок в российском YouTube, блогер ZABKA, а также популярный геймер Windy станут специальными гостями стрима.
Каждый день среди зрителей будут разыгрываться 5 телефонов POVA 2, множество подарков от спонсоров и коды в игру Free Fire. Последних будет разыграно более 15 000 штук. Стрим начнется 30 августа и будет идти каждый день с 10:00 до 22:00 в группе TECNO Россия в ВК. Вступайте в группу, следите за долгожителем POVA 2 и выигрывайте призы.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Без еды, без воды, без кислорода и без туалета. Миллион рублей ещё надо заслужить :D