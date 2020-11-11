





На AliExpress проводится крупнейшая распродажа года, приуроченная к 11.11 — неофициальному Дню холостяка, который отмечается в Китае и других странах. На этой распродаже с большими скидками продаются различные товары, в том числе телевизоры с быстрой доставкой по России.40-дюймовая модель с разрешением Full HD и очень тонкой рамкой. Он поддерживает Wi-Fi и установку приложений для просмотра контента из видеосервисов, а также может воспроизводить видео с флешек и внешних винчестеров. Для подключения видеоприставки или компьютера предусмотрен HDMI-вход. Само собой, есть поддержка DVB-T2 для просмотра бесплатных цифровых телеканалов.55-дюймовая модель с разрешением 4K, поддержкой HDR и умным регулированием яркости и оттенков цветов. В качестве Smart TV используется телевизионная платформа Android TV с доступом к приложениям и играм. В качестве пульта дистанционного управления можно использовать установленное на смартфон приложение T-Cast, в котором в том числе доступен поиск контента. У этого телевизора три HDMI-входа, два USB-порта для подключения флешек и винчестеров, а также 3,5-мм выход для наушников. Звук обладает сертификацией Dolby Audio, поэтому за его качество можно не переживать.Более продвинутая 65-дюймовая модель. За исключением диагонали экрана, габаритов корпуса и веса она полностью идентична предыдущей (правда, энергопотребление у неё выше — 160 Вт против 105 Вт).Недорогой 4K-телевизор от Samsung с 55-экраном и поддержкой технологии расширенного диапазона HDR10+. В качестве платформы используется Tizen с возможностью установки приложений для просмотра фильмов и телевизионных передач. Управлять телевизором можно как с помощью пульта, так и через специальное мобильное приложение, которое доступно для Android и iOS. Цифровой тюнер поддерживает стандарты DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, а для подключения внешних источников видео предусмотрены два входа HDMI и один порт USB 2.0. За стереозвук отвечают два динамика с общей мощностью 20 Вт и поддержкой формата Dolby Digital Plus.4K-телевизор Toshiba с дизайном, разработанным в Японии, отдают почти за половину от начальной цены. У него 55-дюймовый экран с поддержкой режима HDR, цифровой тюнер с бесплатными телеканалами, звук с сертификацией Dolby Audio и DTS Studio Sound, а также двухдиапазонный модуль Wi-Fi для более быстрого скачивания контента. В комплекте пульт со встроенной поддержкой популярных видеосервисов, а источники видео можно подключать через HDMI, USB, «тюльпанный» вход или по Wi-Fi — с помощью трансляции с мобильного устройства.