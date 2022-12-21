ZTE Nubia

Учись, Apple! У этого смартфона экран без выреза, прозрачный корпус и зарядка за 10 минут

Александр


В начале следующей недели принадлежащий компании ZTE бренд Nubia представит смартфон Red Magic 8 Pro на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 2. Он обладает топовыми характеристики и в первую очередь ориентирован на геймеров.

Все основные параметры Nubia Red Magic 8 Pro уже известны. Этот смартфон получит 120-герцовый AMOLED-экран диагональю 6,8 дюйма без каких-либо вырезов. Экран занимает 93,7% площади лицевой панели, а фронтальная камера и сканер отпечатков пальцев встроены прямо в матрицу, поэтому соверешнно незаметны. Габариты смартфона составляют 163,98×76,35×8,9 мм, масса — 228 г.



Разрешение фронтальной камеры 8 Мп. Основная камера обладает тремя модулями: главный 50 Мп, ультраширик 8 Мп, макро 2 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч, поддерживается быстрая 165-ваттная зарядка (от 0 до 100% примерно за 10 минут).

Nubia Red Magic 8 Pro будет доступен в нескольких вариантах расцветки, в том числе с частично прозрачной задней крышкой, сквозь которую видно процессор, систему охлаждения и некоторые другие компоненты.
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Комментарии

Андрей Соловьев
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Андрей Соловьев
Только Андроид, не система, а так себе!!!
2 часа назад в 15:46
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+67
araik313
Прям редакторы iGuides люто ненавидят apple
12 минут назад
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