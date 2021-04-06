Во время пандемии маска стала повседневным аксессуаром. Фронтмен группы Black Eyed Peas известный как Willi.i.am объединился с компанией Honeywall для запуска технологического варианта маски за 299 долларов. В работе над гаджетом также принял участие голливудский дизайнер Хосе Фернандес. Он может быть знаком вам по скафандрам для компании SpaceX Илона Маска.
Гаджет получил название Xupermask. Он оснащается двумя трехскоростными вентиляторами и фильтрами HEPA. Раз уж в разработке принимал участие музыкант, то, конечно же не обошлось без наушников с системой активного шумоподавления, микрофоном и поддержкой Bluetooth 5.0.
Xupermask также оснащена подсветкой, создающей атмосферу киберпанка. Маска поступит в продажу 8 апреля, а приобрести её сначала смогут только жители Европы и США через специальный сайт. Устройство выйдет в двух цветах: черном и белом.
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