В iOS 15 в камере iPhone можно будет отключить ночной режим. Об этом сообщает 9to5mac. 

Ночной режим позволяет пользователям iPhone делать качественные снимки в условиях низкой освещенности. Эта функция доступна в линейках iPhone 11 и iPhone 12, включается она автоматически.

Вы можете определить, что ночной режим включен, когда его значок в верхней части экрана становится желтым. Когда фотография сделана с включенным ночным режимом, число рядом со значком покажет, сколько времени займет экспозиция. Нажатие на значок позволяет контролировать время экспозиции в ночном режиме с помощью ползунка. Отключить его при этом невозможно. 

В iOS 15 проблема будет решена. Перейдите в «Настройки» —> «Камера»—> «Сохранить настройки». Там вы найдете новый переключатель для ночного режима. Да, отключить и включить его в интерфейсе камеры нельзя.


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