В компьютерном блоке питания обнаружили странную находку

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Пользователь Reddit с ником RedditCringe990 рассказал о необычной находке в блоке питания для ПК, выпущенном китайской компанией Equites. Его смутило то, что блок не может выдать заявленную мощность, и он решил разобрать его, чтобы посмотреть на начинку.На выходе должно быть 500 Вт, но совокупная мощность по всем линиям едва достигала половины от этого значения. Выяснилось, что внутри установлена крайне слабая компонентная база, а чтобы покупатели не сразу догадывались об этом, производитель решил добавить веса своему изделию.Помимо трансформатора, конденсаторов, транзисторов, резисторов и радиаторов, блок питания содержал загадочный компонент, заключённый в металлический корпус. Внутри оказалась металлическая крошка, единственное предназначение которой — сделать устройство тяжелее. Производитель решил, что доверия к слишком лёгкому блоку питания будет мало, и не придумал ничего лучше, чем утяжелить его с помощью бесполезных отходов производства. Расчёт был на то, что пользователь не полезет внутрь корпуса и, тем более, не станет разбирать один из элементов, а потому — никогда не узнает о столь неординарном инженерном решении.Equites T500 — один из самых дешёвых компьютерных блоков питания. Он продаётся в китайских интернет-магазинах примерно за 40 долларов (3600 рублей), а при покупке нескольких штук можно получить 10-процентную скидку.