В продаже появились телевизоры «Триколор». Недорого и с бесплатной подпиской на ТВ и фильмы

Александр


Компания «Триколор» выпустила в продажу телевизоры под собственным брендом. Будет доступно несколько моделей — с экранами от 32 до 55 дюймов.

Телевизоры работают под управлением Android TV на базе Android 11, содержат сервисы Google, в том числе Play Маркет, и поддерживают установку приложений и игр как из официального магазина, так и с помощью APK-файлов. Начинка включает в себя 1 или 1,5 ГБ оперативной памяти, 8-гигабайтный накопитель, двухдиапазонный модуль Wi-Fi, HDMI-вход, USB-разъёмы, а также CI-слот для подключения CAM-модуля.

Покупатели этих телевизоров получают в подарок базовую годовую подписку на онлайн-кинотеатр «Триколора»: более 200 телеканалов, более 55 тысяч фильмов и сериалов, сервис «Управляй эфиром», включающий в себя функции паузы и перемотки, архив передач до семи дней, а также расширенный доступ через другие устройства.

Сейчас в продажу поступили модели с экранами 50 и 55 дюймов по диагонали (за 29 990 и 34 990 рублей соответственно). Позже появятся ещё более доступные версии с экранами 32 и 43 дюйма. Разрешение экрана 32-дюймовой модели HD, 55-дюймовой 4K, а у остальных — Full HD.
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Комментарии

tellurian
+5041
tellurian
Цены так себе
TCL 55’’ стоил меньше 30000 руб. Купил недавно. 4к. Сейчас часто акции есть.
А если у клиента есть подписка? Ему что делать? Им выгоднее его по подписке клиентам предлагать.
Сегодня в 15:56
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Konstantin Bulatnikov
+153
Konstantin Bulatnikov
1 гб оперативки, они серьезно с этим собрались на рынок?
час назад в 17:21
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