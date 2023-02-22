В продаже появились телевизоры «Триколор». Недорого и с бесплатной подпиской на ТВ и фильмы

Компания «Триколор» выпустила в продажу телевизоры под собственным брендом. Будет доступно несколько моделей — с экранами от 32 до 55 дюймов.Телевизоры работают под управлением Android TV на базе Android 11, содержат сервисы Google, в том числе Play Маркет, и поддерживают установку приложений и игр как из официального магазина, так и с помощью APK-файлов. Начинка включает в себя 1 или 1,5 ГБ оперативной памяти, 8-гигабайтный накопитель, двухдиапазонный модуль Wi-Fi, HDMI-вход, USB-разъёмы, а также CI-слот для подключения CAM-модуля.Покупатели этих телевизоров получают в подарок базовую годовую подписку на онлайн-кинотеатр «Триколора»: более 200 телеканалов, более 55 тысяч фильмов и сериалов, сервис «Управляй эфиром», включающий в себя функции паузы и перемотки, архив передач до семи дней, а также расширенный доступ через другие устройства.Сейчас в продажу поступили модели с экранами 50 и 55 дюймов по диагонали (за 29 990 и 34 990 рублей соответственно). Позже появятся ещё более доступные версии с экранами 32 и 43 дюйма. Разрешение экрана 32-дюймовой модели HD, 55-дюймовой 4K, а у остальных — Full HD.