





В России появились модели ноутбуков ASUS из серии ROG Strix G15. Они оснащены видеокартой GeForce RTX 3050 Ti.ROG Strix G15 — современная платформа для доступного гейминга на базе процессора AMD Ryzen серии 5000 и видеокарты NVIDIA GeForce RTX серии 3000 для ноутбуков. 15-дюймовый экран с матрицей 144 Гц отличается широкими углами обзора и низким временем отклика. Система охлаждения рассчитана на длительную работу с высокими нагрузками. В числе преимуществ ноутбука дизайн в эстетике киберспорта и корпус с уменьшенными габаритами.ASUS TUF Dash 15 FX516PE продаётся в России по цене от 97 990 рублей в зависимости от конфигурации. Модели отличаются процессором (AMD или Intel) и объёмом оперативной памяти (8 или 16 ГБ). Старшие модели доступны только по предзаказу.ASUS TUF Dash 15 FX516PE оснащается 15-дюймовым экраном на 144 Гц, процессором Intel Core 11 поколения и видеокартой NVIDIA RTX 3050 Ti для ноутбуков. Ноутбук выполнен в тонком корпусе с новой стилистикой бренда TUF. В числе новшеств быстрая зарядка через интерфейс USB Type-C, порт Thunderbolt 4 и улучшенная аудиосистема. Время автономной работы составляет до 16 часов.