Бренд Honor представил в России свой первый игровой ноутбук Honor Hunter V700 в топовой конфигурации на базе процессора Intel Core i7-10750H десятого поколения и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 с трассировкой лучей в реальном времени.
Honor Hunter V700 оснащён системой охлаждения Wind Walley, экраном диагональю 16,1 дюйма с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, оперативной памятью 16 Гб с возможностью расширения до 32 Гб и внутренней памятью на 512 Гб с возможностью расширения благодаря наличию двух слотов для твердотельных накопителей М.2.
Honor Hunter V700 обладает металлическим корпусом толщиной 19,9 мм, а благодаря узкой рамке имеет габариты, соответствующие моделям с диагональю экрана 15,6 дюйма. Экран поддерживает широкую цветовую палитру и способен воспроизводить 100% цветового пространства sRGB при контрасте до 1000:1 и яркости до 300 нит.
Honor Hunter V700 имеет полный набор портов для подключения периферии, включая разъём 3,5 мм для аудио, один порт USB 2.0, гигабитный сетевой порт RJ45, HDMI 2.0, два USB 3.2 и один порт Type-C для передачи данных и подключения внешнего монитора.
Устройства имеют до 16 ГБ ОЗУ DDR4 с возможностью расширения до 32 ГБ и два твердотельных накопителя NVMe SSD общим объёмом с объемом внутренней памяти в исходной комплектации 512 Гб и возможностью использования слотов расширения. Чтобы избежать перегрева, инженеры Honor применили в Hunter V700 оригинальную систему охлаждения, которая состоит из воздухозаборников с поворотным механизмом, теплоотвода Obsidian, двух вентиляторов с системой самоочистки от пыли и системы вентиляции клавиатуры. Когда крышка ноутбука закрыта, охлаждающая панель скрыта в корпусе. В рабочем состоянии она открывает вентиляционное отверстие, увеличивая объём проходящего через корпус воздуха на 40%. Радиатор использует окружающие поверхности для увеличения площади рассеивания тепла. Вентиляторы, которые развивают более высокую скорость и работают тише за счёт трех тепловых труб и четырех отверстий для теплоотвода.
Honor предлагает пользователям функцию «Мультскин» для одновременной работы с несколькими устройствами. Honor Hunter V700, помимо передачи файлов между устройствами на Windows и Android, получил несколько новых возможностей. Если во время игры встряхнуть смартфон Honor и поднести его к сенсорной панели ноутбука, то с помощью функции записи важных игровых моментов Highlight Capture смартфон запишет минутный ролик игрового процесса, захватив 30 секунд до и 30 секунд после этого момента. После завершения записи клип будет сохранен на смартфоне для редактирования и отправки друзьям. Кроме того, мультиэкранная технология Honor Hunter V700 позволяет вести прямую трансляцию игрового процесса со смартфона. Видео и звук мобильной игры можно синхронизировать с ноутбуком по беспроводной сети.
Предзаказ на Honor Hunter V700 запланирован на 24 ноября. Топовая версия на процессоре Intel Core i7-10750H с 16 ГБ ОЗУ, SSD-накопителем на 512 ГБ и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 будет продаваться за 159 990 рублей. В период предзаказа на официальном сайте интернет-магазина Honor и других каналах бренда ноутбук в топовой комплектации будет доступен со скидкой 32 000 рублей, а ноутбук с Intel Core i5-10300H со скидкой 20 000 рублей. При оформлении покупки устройства в период предзаказа пользователи получат дополнительную скидку при подписке на сайте и роутер в подарок.
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Или это продолжение политики клонирования )))
Начали с автомобилей закончили ПК 😈😈😈
Что означают цифры под аватаркой ?!