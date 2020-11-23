Honor Hunter V700

Бренд Honor представил в России свой первый игровой ноутбук Honor Hunter V700 в топовой конфигурации на базе процессора Intel Core  i7-10750H десятого поколения и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 с трассировкой лучей в реальном времени. 

Honor Hunter V700 оснащён системой охлаждения Wind Walley, экраном диагональю 16,1 дюйма с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, оперативной памятью 16 Гб с возможностью расширения до 32 Гб и внутренней памятью на 512 Гб с возможностью расширения благодаря наличию двух слотов для твердотельных накопителей М.2.

Honor Hunter V700 обладает металлическим корпусом толщиной 19,9 мм, а благодаря узкой рамке имеет габариты, соответствующие моделям с диагональю экрана 15,6 дюйма. Экран поддерживает широкую цветовую палитру и способен воспроизводить 100% цветового пространства sRGB при контрасте до 1000:1 и яркости до 300 нит.
Ноутбук оснащён киберспортивной клавиатурой с подсветкой четырех зон. Подсвеченные клавиши WASD и широкая клавиша пробела созданы для точного управления в играх. Между клавишами ESC и F1, F4 и F5, F8 и F9 предусмотрены промежутки. Увеличенный тачпад с технологией предотвращения случайных нажатий повышает точность и эффективность управления. В тачпад вмонтирован датчик NFC, который можно использовать в том числе для быстрого сопряжения беспроводной гарнитуры с NFC-модулеи. Honor Hunter V700 оснащён кнопкой питания со сканером отпечатка пальца, а полный запуск системы происходит за 8 секунд.

Honor Hunter V700 имеет полный набор портов для подключения периферии, включая разъём 3,5 мм для аудио, один порт USB 2.0, гигабитный сетевой порт RJ45, HDMI 2.0, два USB 3.2 и один порт Type-C для передачи данных и подключения внешнего монитора.

Устройства имеют до 16 ГБ ОЗУ DDR4 с возможностью расширения до 32 ГБ и два твердотельных накопителя NVMe SSD общим объёмом с объемом внутренней памяти в исходной комплектации 512 Гб и возможностью использования слотов расширения. Чтобы избежать перегрева, инженеры Honor применили в Hunter V700 оригинальную систему охлаждения, которая состоит из воздухозаборников с поворотным механизмом, теплоотвода Obsidian, двух вентиляторов с системой самоочистки от пыли и системы вентиляции клавиатуры. Когда крышка ноутбука закрыта, охлаждающая панель скрыта в корпусе. В рабочем состоянии она открывает вентиляционное отверстие, увеличивая объём проходящего через корпус воздуха на 40%. Радиатор использует окружающие поверхности для увеличения площади рассеивания тепла. Вентиляторы, которые развивают более высокую скорость и работают тише за счёт трех тепловых труб и четырех отверстий для теплоотвода.
Во время стресс-тестов с использованием AIDA64 FPU и FurMark в течение 72 минут при комнатной температуре 26°C температура процессора Honor Hunter V700 держалась на уровне 89°C при потребляемой мощности 44,9 Вт. Температура видеокарты составила 77°C при потребляемой мощности 101,1 Вт. Помимо охлаждения процессора и видеокарты внутренняя вентиляция Honor Hunter V700 эффективно снижает температуру клавиатуры и имеет пониженную шумность. После 72-минутного испытания игровая зона клавиатуры оставалась прохладной, а температура в области клавиш WASD составила 30,6 °C. Уровень шума от вентиляторов не превышал 49 дБ.

Honor предлагает пользователям функцию «Мультскин» для одновременной работы с несколькими устройствами. Honor Hunter V700, помимо передачи файлов между устройствами на Windows и Android, получил несколько новых возможностей. Если во время игры встряхнуть смартфон Honor и поднести его к сенсорной панели ноутбука, то с помощью функции записи важных игровых моментов Highlight Capture смартфон запишет минутный ролик игрового процесса, захватив 30 секунд до и 30 секунд после этого момента. После завершения записи клип будет сохранен на смартфоне для редактирования и отправки друзьям. Кроме того, мультиэкранная технология Honor Hunter V700 позволяет вести прямую трансляцию игрового процесса со смартфона. Видео и звук мобильной игры можно синхронизировать с ноутбуком по беспроводной сети.

Предзаказ на Honor Hunter V700 запланирован на 24 ноября. Топовая версия на процессоре Intel Core i7-10750H с 16 ГБ ОЗУ, SSD-накопителем на 512 ГБ и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 будет продаваться за 159 990 рублей. В период предзаказа на официальном сайте интернет-магазина Honor и других каналах бренда ноутбук в топовой комплектации будет доступен со скидкой 32 000 рублей, а ноутбук с Intel Core i5-10300H со скидкой 20 000 рублей. При оформлении покупки устройства в период предзаказа пользователи получат дополнительную скидку при подписке на сайте и роутер в подарок.


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