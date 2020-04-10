Компания Huawei начала продавать в России смартфоны P40 и P40 Pro. Рекомендованные розничные цены составляют 49 999 рублей за P40 и 69 999 рублей за P40 Pro (без учета акций и специальных предложений). При покупке P40 Pro в официальном интернет-магазине можно получить в подарок беспроводное зарядное устройство.
В базовой модели P40 используется экран Overflow диагональю 6,1 дюйма, загнутый с четырёх сторон (включая даже верхнюю и нижнюю, что большая редкость для смартфонов). В P40 Pro использован такой же экран, но большей диагонали — 6,58 дюйма при разрешении 2640×1200 пикселей. Частота обновления экрана — до 90 Гц. В экраны встроен сканер отпечатков пальцев, который занимает на 30% больше площади, чем у прошлогодних моделей. Разблокировать смартфоны также можно с помощью ИК-сканера лица, встроенного во фронтальную камеру.
Основная камера в смартфонах серии P40 состоит из нескольких сенсоров, визуально объединённых в один общий модуль. Применяется 50-мегапиксельная камера с сенсорами RYYB (красный, жёлтый, жёлтый, синий) размером 1/1,28 дюйма.
Обе модели работают с процессором Kirin 990 собственного производства Huawei. Что касается защиты от воды, у P40 Pro она усиленная — по стандарту IP68, а у базовой модели P40 более простая — IP53.
В P40 установлен аккумулятор ёмкостью 3800 мАч, а P40 Pro получил батарею увеличенной ёмкости — 4200 мАч и поддерживает 40-ваттную зарядку через порт USB Type-C, а также беспроводную зарядку с такой же мощностью.
Купить P40 и P40 Pro можно в интернет-магазине Huawei и у партнёров компании. Смартфоны доступны в «мерцающем серебристом» и чёрном цветах, а P40 Pro в появится также в «насыщенном синем» цвете.
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