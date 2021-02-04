Уже завтра 5 февраля в фирменных магазинах Samsung стартуют продажи новой флагманской линейки Galaxy S21. Серия начинает поступать в магазины, и уже совсем скоро покупатели во всем мире смогут получить личные впечатления от использования новейших устройств.

Компания ввела дополнительные меры безопасности в торговых точках для защиты покупателей и сотрудников. В их число входят социальное дистанцирование, проверка температуры, обязательное использование масок и регулярная очистка поверхностей. Помимо дезинфекции устройств на заводе, витрины в магазинах также регулярно обеззараживаются. В этом материале мы покажем путь новых смартфонов с завода до полок магазинов. 

Группа контроля качества на автоматизированном заводе Samsung проводит окончательную проверку перед тем, как запечатать упаковку устройств.

Samsung

Samsung

Команда дистрибьюторского центра Samsung готовит серию Galaxy S21 к отправке в магазины, к покупателям по всему миру.

Samsung

Samsung

Samsung

Samsung

Сотрудники фирменной розницы Samsung готовятся встречать клиентов, дезинфицируя Galaxy S21 и поверхности в магазинах, а также проверяя соблюдение мер безопасности.


Россия

Samsung

Samsung

Samsung

Венгрия

Samsung

Бельгия

Samsung

Сингапур

Samsung

Тайланд

Samsung

Продавцы фирменных салонов дадут рекомендации покупателям и поделятся своей экспертизой, а также расскажут о последних инновациях Samsung.

Индия

Samsung

Сингапур

Samsung

Бельгия

Samsung


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