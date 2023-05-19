В России стартовали продажи планшета HONOR Pad X8 с экраном 10,1 дюйма, стереодинамиками и поддержкой LTE

Сегодня, 19 мая, на российском рынке начались продажи нового планшета HONOR Pad X8.Компактный и лёгкий планшет оснащён всем необходимым для работы и развлечений в любой ситуации. В нём установлен 10,1-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD (1920x1200 пикселей) и отображением 16,7 млн цветов. HONOR Pad X8 использует алгоритмы повышения качества изображения, которые улучшают детализацию в темных областях и на светлых участках, регулируют насыщенность цветов и яркость, а также обеспечивают резкость отображаемого контента. Устройство также получило сертификаты TÜV Rheinland по снижению синего света на аппаратном уровне и режим защиты зрения.Корпус HONOR Pad X8 изготовлен из металла с пластиковой рамкой для обеспечения работы модулей беспроводных подключений. На торцах расположены стереодинамики с технологией виртуальной 9.1-канальной системы объёмного звучания, а также слот для карты памяти, лоток SIM-карты и порт USB-C. Сзади размещена основная камера на 5 Мп, а разрешение фронтального модуля составляет 2 Мп.За производительность отвечает энергоэффективный чипсет MediaTek Helio G80 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Среди прочих особенностей — двухдиапазонный модуль Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, новый режим многозадачности для работы с четырьмя одновременно запущенными приложениями, фирменная оболочка Magic UI 6.1 на базе Android 12 и аккумулятор на 5100 мАч.Новинка уже доступна по цене 16 990 рублей в крупных сетевых магазинах и на маркетплейсах, в том числе в М.Видео, Эльдорадо, МТС, Мегафон, DNS, OZON, Wildberries и других. С 19 мая по 5 июня гаджет можно купить по акции: в магазинах М.Видео он представлен за 14 999 рублей с подарком в виде защитного чехла, а в МТС, Мегафон, DNS, OZON и в других магазинах он обойдётся в 13 990 рублей.