В России выпустили тротуарный электробайк. Вряд ли вы захотите встретить такой по пути

Александр


Российская компания Red представила электробайк Mars Bike. Несмотря на брутальный вид, он предназначен для езды не по автомобильным дорогам, а по тротуарам и велосипедным дорожкам.

Mars Bike выполнен в стиле мотоциклов, которые были популярны в США примерно полвека назад. Он питается от аккумулятора, мощность двигателя достигает 1100 Вт, а заряда хватает на 100 километров пути. Скорость невысока — в пределе 25 км/ч, но при желании её можно разблокировать до 45 км/ч (и тут, наверное, придётся съехать на автомобильную дорогу, чтобы не поломать ни себя, ни других).



Электробайк защищён от воды, пыли и грязи по стандарту IP54. Он будет продаваться по цене 169 тысяч рублей, а для управления им не требуется водительское удостоверение.
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