В России выпустили тротуарный электробайк. Вряд ли вы захотите встретить такой по пути
Александр Кузнецов —
Российская компания Red представила электробайк Mars Bike. Несмотря на брутальный вид, он предназначен для езды не по автомобильным дорогам, а по тротуарам и велосипедным дорожкам.
Mars Bike выполнен в стиле мотоциклов, которые были популярны в США примерно полвека назад. Он питается от аккумулятора, мощность двигателя достигает 1100 Вт, а заряда хватает на 100 километров пути. Скорость невысока — в пределе 25 км/ч, но при желании её можно разблокировать до 45 км/ч (и тут, наверное, придётся съехать на автомобильную дорогу, чтобы не поломать ни себя, ни других).
Электробайк защищён от воды, пыли и грязи по стандарту IP54. Он будет продаваться по цене 169 тысяч рублей, а для управления им не требуется водительское удостоверение.
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