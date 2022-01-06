Дроны, снаряженные медицинским оборудованием, уже не первый год, тестируются в Швеции. Зачастую такие «воздушные помощники» оказываются на месте пришествия гораздо быстрее бригад скорой помощи. С помощью диспетчера, компания Everdrone отправляет дрон с дефибриллятором к дому экстренного больного, что бы оборудование было под рукой к приходу специалистов.Во время уборки снега у 71-летнего пенсионера случился сердечный приступ.К счастью, неподалеку находился врач, который быстро среагировал. Он смог оказать пострадавшему первую помощь, с использованием дефибриллятора который был доставлен дроном.По статистике, за четыре месяца сервис насчитывает 14 сообщений о сердечных приступах. В 11-и из 12-и случаев дефибрилляторы были успешно доставлены в пункт назначения. По данным Everdrone, от остановки сердца ежегодно страдают около 275 тысяч европейцев. В 70% случаев, в частных домах дефибриллятор отсутствует. Случаи выживания в таких условиях равны 10%.Как заявил глава компании Матс Сэлльстрем: «Дроны — наглядный пример того, как высокие технологии компании Everdrone и служба экстренной помощи могут спасти жизнь, снизив время ожидания медицинского оборудования»Компания утверждает, что планирует расширить программу по оказанию помощи и охватить больше городов Европы. На данный момент под защитой дронов находится около 200 тысяч жителей Швеции.