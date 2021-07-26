Эксперты заметили зависимость между колебанием курса криптовалют и ценами на видеокарты. Когда криптовалюты дорожают, спрос на видеокарты увеличивается, а вместе с ним растут и цены на эти комплектующие.
В некоторых случаях дефицит создаётся искусственно: в моменты резких скачков курса криптовалют поставщики убирают видеокарты из продажи, а затем возвращают их по более высоким ценам, объясняя это большим ажиотажем. В глазах покупателей пропажа видеокарт или увеличение цены ассоциируется с высоким спросом, хотя на самом деле перебои в поставках могут возникать по вине поставщика, которому нужно как-то обосновать рост цен.
В начале этой недели Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты резко подорожали на фоне новостей о том, что Amazon до конца года начнёт принимать их в качестве средства оплаты. Одновременно с этим видеокарты в некоторых магазинах стали значительно дороже или пропали из продажи. Именно видеокарты используются для добычи многих криптовалют, включая Ethereum. К счастью для геймеров, существует и обратная динамика — видеокарты становятся дешевле как только курс криптовалют падает, а вместе с ним снижается спрос на эти комплектующие.
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