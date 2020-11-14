После выпуска macOS Big Sur на этой неделе ряд приложений получили обновления совместимости с последней версией операционной системы. Многие из них также получили поддержку процессора Apple M1.
Редактор изображение Pixelmator Pro 2.0, который выйдет 19 ноября, получит совершенно новый интерфейс для macOS Big Sur, начиная с упрощенного браузера эффектов и заканчивая новыми макетами для боковых панелей и пресетов. Новая функция рабочих пространств позволяет пользователям настраивать внешний вид редактора. Приложение стало универсальным, благодаря этому оно поддерживает одновременно процессоры Intel и M1.
Pixelmator 2.0 использует 16-ядерный Neural Engine чипа M1 для ускоренного машинного обучения. Это позволяет таким функциям, как суперразрешение, которая позволяет увеличивать разрешение изображений без потерь деталей, работать до 15 раз быстрее.
Приложение для работы с текстом Ulysses получило новый дизайн и иконку для macOS Big Sur, а также поддержку Apple M1. Появился новый режим «фокус», который скрывает лишние элементы интерфейса, чтобы сфокусироваться на написании. Версия под номером 21 уже доступна в Mac App Store.
Компания Blackmagic Design объявила о запуск новой бета-версии своего популярного приложения для работы с видеоконтентом DaVinci Resolve. Оно также обзавелось поддержкой чипа M1, а еще это довольно крупный выпуск, который содержит более чем 300 новых функций и улучшений, включая инструменты для HDR, переработанные элементы управления основным цветом и многое другое.
Конвертер подкастов FusionCast уже работает на Mac с процессором M1. Это приложение позволяет преобразовывать выпуска аудиошоу в видео для загрузки на YouTube и прочие платформы. Также получили обновления под чип Apple собственной разработки редактор текста и кода BBEdit и сторонний Twitter-клиент Aviary.
Ранее на этой неделе универсальными стали приложения Darkroom, Fantastical и djay Pro AI. Напомним, покупатели начнут получать свои Mac с процессором M1 на следующей неделе во вторник.
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Редактор изображение Pixelmator Pro 2.0, который выйдет 19 ноября, получит совершенно новый интерфейс для macOS Big Sur, начиная с упрощенного браузера эффектов и заканчивая новыми макетами для боковых панелей и пресетов. Новая функция рабочих пространств позволяет пользователям настраивать внешний вид редактора. Приложение стало универсальным, благодаря этому оно поддерживает одновременно процессоры Intel и M1.
Pixelmator 2.0 использует 16-ядерный Neural Engine чипа M1 для ускоренного машинного обучения. Это позволяет таким функциям, как суперразрешение, которая позволяет увеличивать разрешение изображений без потерь деталей, работать до 15 раз быстрее.
Приложение для работы с текстом Ulysses получило новый дизайн и иконку для macOS Big Sur, а также поддержку Apple M1. Появился новый режим «фокус», который скрывает лишние элементы интерфейса, чтобы сфокусироваться на написании. Версия под номером 21 уже доступна в Mac App Store.
Компания Blackmagic Design объявила о запуск новой бета-версии своего популярного приложения для работы с видеоконтентом DaVinci Resolve. Оно также обзавелось поддержкой чипа M1, а еще это довольно крупный выпуск, который содержит более чем 300 новых функций и улучшений, включая инструменты для HDR, переработанные элементы управления основным цветом и многое другое.
Конвертер подкастов FusionCast уже работает на Mac с процессором M1. Это приложение позволяет преобразовывать выпуска аудиошоу в видео для загрузки на YouTube и прочие платформы. Также получили обновления под чип Apple собственной разработки редактор текста и кода BBEdit и сторонний Twitter-клиент Aviary.
Ранее на этой неделе универсальными стали приложения Darkroom, Fantastical и djay Pro AI. Напомним, покупатели начнут получать свои Mac с процессором M1 на следующей неделе во вторник.
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Очень круто.
(Кто помнит предыдущий переход на Интел — тот оценит)