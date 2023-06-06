Вот сколько стоит самая дорогая модификация Mac Pro с процессором M2 Ultra

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Вчера компания Apple представила несколько новых устройств, в том числе настольный компьютер Mac Pro с процессором M2 Ultra. Как и прежде, покупатель может самостоятельно выбрать подходящую начинку в специальном конфигураторе на сайте Apple.Mac Pro в базовой конфигурации стоит 6 999 долларов (565 тысяч рублей). За эти деньги покупатель получает компьютер в стальном корпусе формата «башня» с ножками. Внутри процессор M2 Ultra с 24 ядрами ЦПУ, 60-ядерным графическим ядром и 32-ядерным ядром для ИИ, 64 ГБ унифицированной памяти и SSD-накопитель на 1 ТБ, также прилагается комплект из мышки и клавиатуры. За дополнительные деньги можно поставить процессор с улучшенной графикой, больше памяти, заменить у корпуса ножки на колёсики, а вместо мышки или в дополнение к ней взять трекпад. Если выбрать всё самое дорогое, это обойдётся в 12 348 долларов (около 1 млн рублей).Базовая версия Mac Pro в рэковом корпусе стоит на 500 долларов больше, но топовая комплектация обойдёт дороже всего на 100 долларов (за счёт экономии на колёсиках, которые тут не прикупить). 12 448 долларов или чуть больше 1 млн рублей выйдет компьютер с процессором M2 Ultra (24 ядра ЦПУ, 76-ядерное графическое ядро и 32-ядерное ядро для ИИ), 192 ГБ унифицированной памяти, SSD-накопителем на 8 ТБ и комплектом из мышки, клавиатуры и трекпада. При желании можно купить лицензии на Final Cut Pro и Logic Pro, они обойдутся ещё в 500 долларов.Стоит учитывать, что в эти цены не включён налог с продаж, который отличается от штата к штату (а в некоторых штатах его нет). По США обещана бесплатная доставка за 2-3 недели.