Вышли первые обзоры новых iMac на M3: производительность впечатляет, но Lightning отталкивает

На прошлой неделе Apple представила обновлённый 24-дюймовый iMac, который, помимо нового чипа M3 и поддержки Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3, не получил абсолютно никаких улучшений. Сегодня в сети появились первые обзоры этих устройств от западных блогеров и медиа.Редактор TechRadar Мэтт Хэнсон высказал недовольство относительно того, что iMac продолжает использовать порты Lightning в Magic Keyboard, Magic Trackpad и Magic Mouse. Он подчеркнул, что мышь по-прежнему нельзя использовать во время зарядки, а также приходится всегда держать под рукой устаревший кабель для этих аксессуаров, что не соответствует гаджетам 2023-2024 года.Брайан Хитер из TechCrunch не считает наличие порта Lightning большой проблемой, но он согласен с коллегой в плане того, что Apple пора двигаться дальше.Журналист Digital Trends Люк Ларсен похвалил Apple за такой прирост производительности в новых моноблоках. По его словам, переход с М1 на М3 – это большой скачок, поскольку в тесте Cinebench R23 новинка набрала аж на 20% больше баллов, чем модель 2021 года.Интересно, что в тесте графического процессора Cinebench 2024 чип M3 оказался на 35% быстрее, чем M1 Pro в 14-дюймовом MacBook Pro, даже несмотря на то, что у него на шесть ядер меньше.Эксперт Tom's Hardware Брэндон Хилл также остался доволен новым компьютером, но поругал Apple за скудные характеристики базовой версии iMac. Версию с 8/256 ГБ памяти за $1300 точно брать не стоит, а за модель с 16/512 ГБ придётся выложить почти на $400 больше.А вот видеообзорами поделились Джастин Эзарик (iJustine), Карл Конрад и Гари (The Everyday Dad).Напомним, новые iMac с M3 уже можно приобрести в некоторых странах по цене от $1299.