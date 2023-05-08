Xiaomi представила Poco F5 и Poco F5 Pro с шикарными дисплеями и топовыми чипами Snapdragon

Сегодня, 8 мая, компания Xiaomi представила два новых смартфона — среднебюджетный Poco F5 и субфлагманский Poco F5 Pro. Обе новинки получили новые чипы Qualcomm, большие дисплеи с высокой герцовкой и мощные аккумуляторы.Poco F5 Pro — старшая модель новой серии с 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3200x1440 пикселей при плотности 526 ppi (самый высокий показатель среди всех смартфонов Poco), частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсора 480 Гц. Под экраном расположен оптический сканер отпечатков пальцев, а сверху он прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5. Характеристики дисплея позволяют с комфортом использовать его в играх, где важна скорость.На задней панели расположен солидный блок с тремя камерами: основной на 64 Мп с поддержкой оптической стабилизации изображения, сверхширокоугольной на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп.Смартфон получил прошлогодний флагманский чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти, а также кастомную систему охлаждения LiquidCool VC с испарительной камерой из нержавеющей стали и графитовых слоев. Производительности устройства с головой хватит на стабильную работу большинства ресурсоёмких приложений и игр.В Poco F5 Pro установлен аккумулятор на 5160 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной до 30 Вт.Обычный Poco F5 предлагает такой же 6,67-дюймовой AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, но с меньшим разрешением — здесь оно составляет 2400x1080 пикселей. Сканер отпечатков пальцев тут встроен в кнопку питания на боковой грани.Несмотря на различия в дизайне, младшая версия получила идентичные камеры с функциями оптической стабилизации изображения, что и в Pro-модели.Poco F5 работает на новейшем чипсете среднего класса Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 вкупе с 8/12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, базовая модель серии оснащена батареей ёмкостью 5000 мАч с поддержкой только проводной зарядки мощностью 67 Вт и 3,5-мм аудиоразъёмом.К сожалению, цены на новинки пока не объявлены.