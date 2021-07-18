Запустите приложение FaceTime на своем iPhone или iPad.

Нажмите «Создать ссылку».

Присвойте своей ссылке FaceTime название, нажав «Добавить имя».

Выберите способ отправки вашей ссылки через меню «Поделиться». Это можно сделать через «Сообщения» или по электронной почте.







В iOS и iPadOS 15 появилась возможность пригласить в звонок FaceTime пользователей с других платформ с помощью ссылки. Вот как это работает.С помощью новой функции к вызову FaceTime могут присоединиться пользователи, у которых нет учетной записи Apple ID, используя браузер на любом устройстве, будь то ПК с Windows или смартфон на Android.Таким образом FaceTime превращается в сервис видеозвонков, независящий от платформы. Тем не менее запустить вызов сможет только пользователь гаджетов на iOS, iPadOS или macOS. Что для этого нужно:Пользователи получившие ссылку будут перенаправлены на страницу запуска видеозвонка, где они смогут ввести своем имя, чтобы присоединиться к беседе. После введения имени и нажатия кнопки «Продолжить» сервис FaceTime в браузере запросит разрешение на доступ к камере и микрофону.Участники вызова FaceTime через браузер с помощью меню в верхней части экрана могут отключать камеру и микрофон, а также переключаться между фронтальной и основной камерой. Пока сервис находится в режиме бета-тестирования, поэтому его функциональность может изменяться.