Apple работает над новой функцией Apple Pay Later. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на анонимных инсайдеров. В частности, информацию пересказали в Gizmodo и Bloomberg.Речь идет о схеме «купи сейчас, плати потом» — или просто о рассрочке при покупке товаров и оплатой их посредством Apple Pay. По словам инсайдеров, функция имеет внутреннее название Apple Pay Later. Она позволит пользователю «яблочного» устройства брать рассрочку прямо при оплате товара — бесплатно можно будет разбить целую сумму на четыре равных платежа, совершаемые каждые две недели.Сообщается, что будет возможность и более длительной рассрочки, но уже с процентами. За просрочку платежа не будет начисляться пеня, а сама услуга будет доступна как онлайн, так и в магазинах.Согласно источнику, карта Apple Card для таких рассрочек не потребуется. Однако пользователю нужно будет подать заявку на одобрение ему такого вида кредитов — пока неясно, будет ли это одобрение выдаваться один раз на будущее время, или «подаваться» и ждать придется при каждой покупке. С учетом сведений, указанных выше, более логичным выглядит первый вариант.Для получения разрешения потребуется предоставить в Apple копию удостоверения личности, однако кредитна история, кажется, проверяться не будет. Платежами можно будет управлять в приложении Wallet.Сразу после анонса Apple Pay Later будет работать в США — компания договорилась с банком Goldman Sachs. Запустят ли эту функцию в РФ — пока неизвестно. Похоже, это будет зависеть от сговорчивости российских банков