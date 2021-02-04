Компания Google разослала пользователям «Google Play Музыки» напоминание о предстоящем закрытии этого сервиса. Он перестал работать в прошлом году, а скоро Google удалит оттуда все данные, в том числе купленные и загруженные пользователями треки.
Скоро из Google Play Музыки будут удалены все ваши данные и фонотекаGoogle предлагает бывшим пользователям «Google Play Музыки» перенести информацию о своей коллекции в стриминговый сервис YouTube Music. Один пробный месяц можно пользоваться им бесплатно, а затем ежемесячно будет списываться по 169 рублей. Подписка YouTube Music предлагает пользователям YouTube отсутствие рекламы при воспроизведении видео и музыки, фоновое воспроизведение музыки на смартфонах со свёрнутым приложением или выключенным экраном, а также офлайн-режим для экономии мобильного трафика.
24 февраля 2021 года из Google Play Музыки будут удалены ваши данные. К ним относится фонотека со всеми загруженными и купленными треками. Восстановить удаленные сведения и материалы будет невозможно.
Однако расстраиваться не стоит. Вы можете скачать фонотеку и другие данные из Google Play Музыки с помощью Google Архиватора. Кроме того, у вас по-прежнему есть возможность одним кликом перенести загрузки, плейлисты, рекомендации и другие материалы в YouTube Music. Это нужно сделать до 24 февраля 2021 года.
Перенести данные из «Google Play Музыки» в YouTube Music можно по этой ссылке.
Google также оставила пользователям возможность скачать их контент, это можно сделать с помощью утилиты «Google Архиватора». Она позволяет сохранить на компьютер как те релизы, которые пользователь купил в «Google Play Музыке» или «Play Маркете», так и те треки, которые он закачал в этот сервис в прошлом.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru