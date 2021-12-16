Как отключить «Отправлено вам» для определенного чата

В «Сообщениях» перейдите к чату, для которого хотите отключить показ контента.

Нажмите кнопку (i) в правом верхнем углу.

В открывшемся окне снимите галочку с опции «Отправлено вам».

Как скрыть определенный контент, которым с вами поделились

В строке меню «Сообщений» перейдите в «Настройки».

Откройте раздел «Отправлено вам» и снимите галочки с нужных типов контента, отображение которого вы хотите отключить.

В этом же меню вы можете полностью отключить новую функцию, нажав кнопку «Выключить».







Apple добавила в macOS Monterey функцию «Отправлено вам». Она собирает контент из «Сообщений» и демонстрирует его в специальном разделе соответствующего приложения. Например, полученные ссылки будут показаны в браузере Safari, а шоу — в Apple TV+. Некоторым пользователям такая инициатива не пришлась по душе, поэтому мы расскажем как её отключить.Функцию «Отправлено вам» можно отключить полностью, а также для определенных чатов и приложений. Вот как это сделать.«Сообщения» позволяют скрывать определенный тип контента. Таким образом можно, например, отключить отображение только шоу для сервиса Apple TV+. Вот как это работает:Также стоит упомянуть, что в браузере Safari также имеется возможность отключения функции «Отправлено вам». Галочка этой опции располагается на стартовой странице в разделе её настроек.