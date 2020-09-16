Купертиновцы на мероприятии Times Flies вместе с Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE представили новые ремешки, среди которых были монобраслеты. Они представляют собой цельный ремешок без застежки, который может растягиваться. Новинку выпускают в 9 размерах, поэтому компания опубликовала инструкцию как правильно подобрать максимально комфортный для себя размер.
Подбираем размер монобраслета для Apple WatchС помощью бытовых предметов:
- Если у вас есть рулетка (или сантиметр), измерьте запястье и нажмите кнопку «Понятно. Что дальше?» на сайте в разделе определения размера. Если рулетки нет, то с помощью ручки и линейки сделайте из листа бумаги полоску шириной примерно 1,5 см.
- Оберните эту полоску вокруг запястья, чтобы она сидела плотно и комфортно. Затем отметьте ручкой место, в котором полоска делает полный оборот вокруг запястья. Если бумага проскальзывает, прикрепите её к запястью клейкой лентой.
- Положите полоску рядом с линейкой и измерьте расстояние от начала полоски до вашей отметки. Старайтесь быть точнее, не округляйте результат.
- Распечатайте страницу с размерной шкалой в масштабе 100%. Не меняйте масштаб под размер бумаги в настройках печати.
- Вырежьте полосу с размерной шкалой и оберните её вокруг запястья — она должна прилегать плотно, но не слишком туго.
- Запомните число, на которое указывают стрелки, — это и есть ваш размер ремешка.
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Или начните с блогов, здесь есть такой раздел, покажите на деле, как правильно!
И вот благодаря тяжелым стараниям некоторых людей (не буду называть этих героев) наконец то в названиях статей появилось слова Слухи и утечки, благодаря которым я получаю эстетическое и моральное удовольствие потому что знаю что сейчас буду читать.