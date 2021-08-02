Компания Microsoft максимально упростила процесс установки подсистемы Lunux в операционных системах Windows 10 и Windows 11. Это можно сделать всего лишь одной командой в командной строке.
Ранее такая возможность была реализована в недавних экспериментальных сборках Windows 10, а теперь она распространяется на все версии Windows 10 выше 2004, а также на Windows 11.
Запустите командную строку от имени администратора (это можно сделать, например, через меню, которое появляется по нажатию правой кнопки мыши на "Пуск"), введите команду wsl.exe --install и нажмите Enter. И если раньше это был довольно долгий процесс с различными настройками и установкой отдельных пакетов, то теперь инсталляция производится гораздо быстрее и проще. По завершению подсистемы Linux необходимо перезагрузить компьютер.
По умолчанию устанавливается дистрибутив Ubuntu, однако пользователь может выбрать другую сборку Linux. Выбор возможных вариантов появляется после выполнения команды wsl --list --online, а для установки конкретного дистрибутива нужно выполнить команду wsl --install -d <имя дистрибутива>.
Поддерживаются и другие команды: общую информацию по конфигурации подсистемы Linux можно просмотреть по команде wsl --status, команда wsl --update обновляет ядро подсистемы, а wsl --update rollback обеспечивает откат к предыдущей версии ядра.
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