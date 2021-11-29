Фото

В macOS Monterey появилась возможность сжимать размер фотографий. Сделать это можно с помощью меню быстрых действий. Вот как работает новая функция.
  • Выберите изображение, которое нужно сжать и кликните по нему правой кнопкой мыши. Можно выбрать сразу несколько фотографий.
Сжать фото
  • В открывшемся меню выберите «Быстрые действия» и перейдите к опции «Преобразовать изображение».
Сжать фото
  • Выберите нужный формат и желаемый размер.
На выбор доступны следующие форматы: JPEG, PNG и HEIF. Инструмент Image Size позволяет выбирать нужный размер:
  • Реальный (для изменения формата)
  • Крупный
  • Средний
  • Малый
Галочка в чекбоксе Preserve Metada сохраняет метаданные изображения, такие как геопозиция, дата съемки и её параметры. Если её снять, то вся информация будет удалена.

Эта функция будет полезна для быстрой перегонки изображений из одного формата в другой. Также её можно использовать для сжатия, когда нужно отправить, например, по электронной почте картинку небольшого размера.


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