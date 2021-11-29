В macOS Monterey появилась возможность сжимать размер фотографий. Сделать это можно с помощью меню быстрых действий. Вот как работает новая функция.
- Выберите изображение, которое нужно сжать и кликните по нему правой кнопкой мыши. Можно выбрать сразу несколько фотографий.
- В открывшемся меню выберите «Быстрые действия» и перейдите к опции «Преобразовать изображение».
- Выберите нужный формат и желаемый размер.
- Реальный (для изменения формата)
- Крупный
- Средний
- Малый
Эта функция будет полезна для быстрой перегонки изображений из одного формата в другой. Также её можно использовать для сжатия, когда нужно отправить, например, по электронной почте картинку небольшого размера.
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