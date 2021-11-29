Выберите изображение, которое нужно сжать и кликните по нему правой кнопкой мыши. Можно выбрать сразу несколько фотографий.

В открывшемся меню выберите «Быстрые действия» и перейдите к опции «Преобразовать изображение».

Выберите нужный формат и желаемый размер.

Реальный (для изменения формата)

Крупный

Средний

Малый







В macOS Monterey появилась возможность сжимать размер фотографий. Сделать это можно с помощью меню быстрых действий. Вот как работает новая функция.На выбор доступны следующие форматы: JPEG, PNG и HEIF. Инструмент Image Size позволяет выбирать нужный размер:Галочка в чекбоксе Preserve Metada сохраняет метаданные изображения, такие как геопозиция, дата съемки и её параметры. Если её снять, то вся информация будет удалена.Эта функция будет полезна для быстрой перегонки изображений из одного формата в другой. Также её можно использовать для сжатия, когда нужно отправить, например, по электронной почте картинку небольшого размера.