





Apple сделала Siri в iOS 14 максимально минималистичной — она выглядит как небольшой переливающийся кружок, а ответы выводятся прямо поверх открытой программы. И, что самое неприятное — по умолчанию теперь отключен показ того, что вы говорите Siri. Иными словами, теперь вы не можете узнать, правильно ли голосовой помощник понял ваши слова или нет.К счастью, это достаточно просто исправить. Для этого зайдите в Настройки > Siri и Поиск > Ответы Siri и включите опцию «Всегда показывать речь»: