Apple сделала Siri в iOS 14 максимально минималистичной — она выглядит как небольшой переливающийся кружок, а ответы выводятся прямо поверх открытой программы. И, что самое неприятное — по умолчанию теперь отключен показ того, что вы говорите Siri. Иными словами, теперь вы не можете узнать, правильно ли голосовой помощник понял ваши слова или нет.
К счастью, это достаточно просто исправить. Для этого зайдите в Настройки > Siri и Поиск > Ответы Siri и включите опцию «Всегда показывать речь»:
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru