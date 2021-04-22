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На Android начали вылетать приложения? Найдено решение проблемы

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Очень простой способ защитить свои деньги на карте от мошенников. Странно, что он так непопулярен

Названа дата, когда WhatsApp отключит часть пользователей. Вот что нужно сделать, чтобы это не затронуло вас