Компания Mail.ru Group, владеющая «Одноклассниками» и «ВКонтакте», предоставляет подписку VK Combo в рамках которой можно получать скидки и различные преимущества в её сервисах, а также без ограничений и рекламы слушать музыку в этих соцсетях и сервисе Boom.
В прошлом году в разгар первой волны пандемии коронавируса оформить премиум-подписку на музыку «Одноклассниками» и «ВКонтакте» можно было за 1 рубль, а сейчас подписку VK Combo, куда включён в том числе доступ к музыке, можно оформить на тот же срок бесплатно.
Подписка позволяет слушать треки без рекламы, сколько угодно в фоновом режиме, а также офлайн — с помощью приложения Boom.
При оформлении подписки с карты спишется для проверки и тут же вернётся 1 рубль. При оформлении через платёжные сервисы Google Pay, Apple Pay и их аналоги, даже этот рубль не списывается, а незадолго до платежа вы получите уведомление. Если вы не планируете в дальнейшем оплачивать подписку по полной цене 149 рублей в месяц, отмените её незадолго до окончания пробного периода.
Подписка VK Combo предоставляет скидки и прочие преимущества в сервисах, которыми владеет или с которыми сотрудничает Mail.ru:
- Музыкальные сервисы «Музыка ВКонтакте» и Boom: бесплатно, без ограничений по времени прослушивания и без прерывания рекламой
- Сервис доставки еды Delivery Club: скидка 10% на 10 заказов в месяц
- Сервис «Еда ВКонтакте»: скидка 10% на 10 заказов в месяц в любых сервисах
- Макдоналдс: один раз в день двойной чизбургер за 99 р. (кроме аэропортов)
- Сервис проката «Самокат»: скидка 7% (не более чем на 10 заказов в день)
- Сервис такси «Ситимобил»: скидка 10% на все поездки (или дополнительные 3%, если скидка уже больше 10%)
- Сервис «Такси ВКонтакте»: скидка 10% на все поездки (или дополнительные 3%, если скидка уже больше 10%)
- Облачный сервис «Облако Mail.ru»: + 16 ГБ для хранения фотографий, видео и документов
Примечательно, что при оформлении подписки через «Одноклассники» предоставляется всего один месяц бесплатного использования VK Combo, а если подписаться через «ВКонтакте», то пробный период продлевается до трёх месяцев.
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