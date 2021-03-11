В интерфейсах телевизоров LG появилась реклама. Она была также замечена в операционной системе Smart TV от Samsung. Есть довольно простой способ заблокировать рекламу с помощью блокировки доменных имен на стороне вашего роутера.
Какие адреса нужно заблокировать для телевизоров LG
- ngfts.lge.com
- us.ad.lgsmartad.com
- lgad.cjpowercast.com
- Edgeuite.net
- us.info.lgsmartad.com
Какие адреса нужно заблокировать для телевизоров Samsung
Адреса для перехода в настройки роутера
К сожалению, нет универсального решения для перехода в настройки блокировки доменов, поскольку производителей роутеров довольно много и у них зачастую разные интерфейсы. Тем не менее вам необходимо сначала перейти в интерфейс опций маршрутизатора, для этого введите его адрес в браузере:
- Linksys — http://192.168.1.1
- D-Link / Netgear — http://192.168.0.1
- Belkin — http://192.168.2.1
- ASUS — http://192.168.50.1/
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