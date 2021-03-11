ТВ

В интерфейсах телевизоров LG появилась реклама. Она была также замечена в операционной системе Smart TV от Samsung. Есть довольно простой способ заблокировать рекламу с помощью блокировки доменных имен на стороне вашего роутера.

Какие адреса нужно заблокировать для телевизоров LG
  • ngfts.lge.com
  • us.ad.lgsmartad.com
  • lgad.cjpowercast.com
  • Edgeuite.net
  • us.info.lgsmartad.com

Какие адреса нужно заблокировать для телевизоров Samsung

Адреса для перехода в настройки роутера

К сожалению, нет универсального решения для перехода в настройки блокировки доменов, поскольку производителей роутеров довольно много и у них зачастую разные интерфейсы. Тем не менее вам необходимо сначала перейти в интерфейс опций маршрутизатора, для этого введите его адрес в браузере:
Для других производителей воспользуйтесь поисковиками, чтобы узнать адрес страницы с их настройками. Для перехода в меню вам потребуется ввести логин и пароль администратора устройства. После этого вам понадобится раздел безопасности, он может находиться в «Дополнительно». В нём нужно выбрать вкладку блокировки сайтов и ввести домены из списков выше для конкретного производителя.


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Источник:

Reddit Reddit

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