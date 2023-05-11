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YouTube поддерживает многоканальный звук только на смарт-телевизорах, а в веб-версии сервиса нет surround-звучания. Но это не значит, что его нельзя добиться эмулятором, причём достаточно качественным. В этой небольшой инструкции рассказано, как сделать звук почти в любом видео на YouTube объёмным. Вам потребуется компьютер, многоканальная звуковая карта (например, с выходами 5.1 или 7.1), несколько колонок с усилителями или ресивером, программа PotPlayer, браузер Chrome и интернет.
Установите в Chrome расширение PotPlayer YouTube Shortcut. Оно позволяет запускать видео с YouTube в PotPlayer (как это сделать, рассказано в этой статье).
Откройте сайт YouTube и запустите нужное видео в PotPlayer. Откройте настройки PotPlayer (F5) и перейдите на вкладку Audio. Выберите вывод звука через многоканальную звуковую карту. В меню Speakers укажите имеющуюся у вас конфигурацию колонок (например, 5.1 — две фронтальные колонки, две тыловые колонки, центральный канал и сабвуфер). Если у вас всего две пары стереоколонок, выберите сетап 4.0 (две спереди и две сзади).
Поставьте галочки у Expand stereo to center, Expand stereo to surround и LFE Redirection. Эти опции позволят плееру делать из стереозвука многоканальный звук методом апмикса. У PotPlayer на удивление хороший апмикс — вполне на уровне профессиональной студийной обработки, а иногда даже лучше. Если звук в видео монофонический, многоканального звучания не будет. Стереозвук преобразуется в многоканальный звуковой поток с полноценным эффектом объёмности. Если ваш компьютерный и акустический сетап позволяет, попробуйте — впечатляет!
Как запускать видео и музыку с YouTube с многоканальным звуком 5.1 или 7.1
Александр Кузнецов —
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