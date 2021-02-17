Сервис для безопасного хранения логинов и паролей от сайтов и приложений LastPass изменил стратегию монетизации. Теперь его можно использовать бесплатно только на одном типе устройств (либо смартфоне, либо компьютере), а для возможности одновременного использования на всех гаджетах нужно оформлять премиум подписку — по 2,25 евро в месяц в первый год и по 2,90 евро в месяц в дальнейшем.
Справедлива эта цена или нет, каждый решает для себя сам, но существуют сервисы, которые предлагают то же самое бесплатно или намного дешевле. Если вы решите отказаться от LastPass и уйти в другой сервис, прежде всего определитесь, в какой именно, а затем выгрузите свои данные из LastPass и удалите свой аккаунт во избежание утечки.
Выгрузить свои логины и пароли можно через сайт LastPass, мобильное приложение или расширение для браузера. После импорта не забудьте удалить файл со своими данными, ведь просмотреть его можно в любом редакторе таблиц, он никак не защищён.
Лучшие аналоги LastPass
Bitwarden
В принципе на этом сервисе можно было бы остановиться. Он кроссплатформенный, с синхронизацией между устройствами и автозаполнением полей, содержит генератор сложных паролей и даже в бесплатной версии гораздо более функциональный, чем LastPass. Что немаловажно — его исходный код открыт, поэтому он проходит независимый аудит, что делает его более защищённым и безопасным.
Keepass
Один из старейших менеджеров паролей (хотя по большому счёту это просто свободный файловый стандарт.kdbx для хранения зашифрованных данных). Официальные приложения сервисы не настолько продвинуты, как неофициальные, а база синхронизируется только через сторонний облачный сервис. Главные преимущества: обширная поддержка сообщества энтузиастов, открытость исходников и полная бесплатность.
1Password
Платная альтернатива с подпиской за 2,99 доллара в месяц. Преимущества: кросс-платформенность, удобство и множество дополнительных возможностей. Недостатки: скептическое отношение в среде профессионалов, в том числе из-за скандала, связанного с уязвимостью в расширении для Chrome, позволявшем украсть мастер-пароль для доступа ко всем данным.
Firefox Lockwise
Пользователи Firefox могут хранить пароли в этом менеджере. Но у него есть серьёзные минусы портировать пароли можно только из других браузеров, а сам он работает только с Firefox.
Встроенные менеджеры паролей
Не стоит забывать и о хранилищах паролей, встроенных в операционные системы и браузеры. У Apple есть KeyChain с синхронизацией данных между устройствами и платформами через iCloud. Google синхронизирует пароли в браузере Chrome на всех поддерживаемых операционных системах. Правда, такие решения не настолько функциональны, как LastPass и его ближайшие аналоги (например, они не умеют предлагать пароли по заданным правилам при регистрации на сайтах).
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